Orsingen-Nenzingen

Bürgermeisterwahl: Geheimnis um die dritte Bewerbung ist gelüftet und Änderungen für die Kandidatenvorstellungen der Gemeinde, weil es so viele Kandidaten sind

Der Wahlausschuss hat in der Kirnberghalle getagt und Formalia rund um die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 14. März, in Orsingen-Nenzingen geklärt, zum Beispiel die Reihenfolge der Namen auf dem Wahlzettel. Außerdem ist nun bekannt, wer der Bewerber ist, der sich noch bedeckt gehalten hat.