Zum Jahreswechsel blickte Bürgermeister Stefan Keil in der letzten Ratssitzung des Jahres 2021 auf einige Daten zurück. In der Doppelgemeinde lebten zum 15. Dezember insgesamt 3553 Einwohner, davon 1617 in Orsingen und 1936 in Nenzingen. Das waren in Orsingen zehn mehr als 2020, in Nenzingen 24 mehr. Es gab 40 Geburten. Im Vorjahr waren es 27 gewesen. Elf Paare gingen den Bund fürs Leben ein – das entsprach zwei Eheschließungen weniger als 2020. Die Gemeinde hatte außerdem 39 Sterbefälle zu verzeichnen.

Es wurden 58 Bauanträge gestellt – 2020 waren es 36. Beim Thema Bauplätze ging nicht viel: In keinem der Ortsteile gab es gewerbliche Bauplätze, in Orsingen wurden jedoch 13 Grundstücke für Wohnungsbau veräußert. Es habe zwölf öffentliche und 14 nicht-öffentliche Gemeinderatssitzungen gegeben. Die erste öffentliche Sitzung im neuen Jahr findet am 25. Januar statt.