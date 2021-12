In der Gemeinde Orsingen-Nenzingen wird nach Aussage von Revierförster Franz-Josef Hartmann relativ viel Brennholz nachgefragt. Jeweils rund 600 Festmeter seien in den vergangenen Jahren auf dem örtlichen Markt verkauft worden, den Bedarf habe man immer gut bedienen können, so Hartmann.

Seit Jahren kaum verändert

Mit den von der Verwaltung vorgeschlagenen Preisen liege man genau in dem Bereich, den das Kreisforstamt empfehle. Der reine Holzwert habe sich seit Jahren kaum verändert. Der Preis von 63 Euro je Festmeter im Leitsortiment „Buche lang“ gelte beispielsweise bereits seit dem Jahr 2015.

„Aber unser Sortiment enthält auch bearbeitetes Brennholz, das Schicht- beziehungsweise Sterholz und ofenfertiges Holz, das viel Handarbeit und Transport beinhaltet. In diesem Bereich wollen wir die Preise etwas anpassen“, so der Revierförster.

„Bäume sterben langsam“

Franz-Josef Hartmann führte aus, dass etwa 20 Prozent vom gesamten Holzeinschlag als Brennstoff und Energieträger verwendet würden. Auf Nachfrage aus dem Gemeinderat sagte er, aufgrund der Witterung im Sommer gebe es diesmal deutlich weniger Insekten-Schadholz – geschätzt nur etwa 20 bis 30 Prozent im Verhältnis zum vergangenen Jahr.

Er wies jedoch auf Folgeschäden durch die Dürre der drei trockenen, heißen Jahre hin. „Bäume sterben langsam ab, nicht bloß Nadelbäume, auch Buchen sind schwer gezeichnet“, erklärte der Förster.

Gemeinderat beschließt neue Preise

Nach dem einstimmigen Beschluss des Gemeinderats von Orsingen-Nenzingen bleiben die Preise bei „Brennholz lang“ ab drei Festmetern gleich, bei Schichtholz erhöhen sie sich ab sofort je Ster um fünf bis sieben Euro. Ofenfertiges Holz frei Haus ab zwei Festmetern wird je Festmeter um einen Euro teurer.

Größere Holzbestellungen werden vom Forstbetrieb nur unter Vorbehalt der tatsächlichen Verfügbarkeit angenommen. Die Lieferung kann reduziert oder nach Absprache durch andere Holzarten ersetzt werden. Buche und Hartholz können gemischt oder wenn nötig ersatzweise bereitgestellt werden.