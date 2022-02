Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Artikel in Leseliste gespeichert.

Sie können jetzt Artikel in Ihrer Leseliste speichern und lesen, wann immer Sie möchten.

In Orsingen hatten die Zimmerer spontan beschlossen, einen Narrenbaum zu stellen. Diesen holten sie am Morgen frisch aus dem Wald. Am Narrenstall wurde er mit vereinten Kräften vorbereitet, geschmückt und gestellt.