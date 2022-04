So werden zusammenhängend nutzbare Grundstücke mit landwirtschaftlicher, forstwirtschaftlicher oder fischereiwirtschaftlicher Nutzung, die sich im Eigentum einer Person oder einer Gemeinde befinden und eine Mindestgröße von 75 Hektar haben bezeichnet. Die Gemeinde Orsingen-Nenzingen hat vier solcher Gebiete: Wachenholz, Kirnberg, Bannholz und Eckenwasen. Diese werden für die Dauer der Mindestpachtzeit, aktuell sechs Jahre gemäß Jagd- und Wildtiermanagementgesetz, wieder in die Jagdgenossenschaft eingebracht. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig.

Wie Franz-Josef Hartmann, Leiter Technische Dienste und Forstrevier, auf SÜDKURIER-Nachfrage mitteilte, sind in einer Jagdgenossenschaft per Gesetz alle Grundstückseigentümer einer Gemeinde zusammengeschlossen, die jeweils weniger als 75 Hektar Grundfläche besitzen und zusammen über eine Fläche von mindestens 150 Hektar verfügen. Durch das Einbringen der kommunalen Eigenjagden soll das Flächenmanagement vereinfacht werden. „Um eine vernünftige Bejagung zu gewährleisten, haben wir sechs Jagdbögen gebildet, also unsere Flächen in sechs rechtliche Grundgebilde strukturiert. Diese werden von uns verpachtet“, erklärte er.

In den vergangenen sechs Jahren war die Gemeinde mit der Verwaltung der Jagdgenossenschaft beauftragt. Diese Konstellation habe sich bewährt und man könne davon ausgehen, dass sie in gleicher Weise fortgesetzt werde, so Hartmann in der Sitzung. Nun müssen Jagdgenossenschaft und Jagdbehörde noch zustimmen.