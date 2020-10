Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, war der 44-Jährige in Richtung Ortsmitte unterwegs. An der Einmündung zur Hauptstraße habe er die Vorfahrt einer 20-jährigen Autofahrerin missachtet. Der Motorradfahrer sei gegen das Auto geprallt und gestürzt. Als er versucht habe, sein Motorrad wieder aufzurichten, sei er mehrmals erneut gestürzt. Schließlich sei er geflüchtet, ohne sich um den Schaden am Auto zu kümmern, der bei 500 Euro lag.

Weil die Autofahrerin jedoch sein Kennzeichen habe ablesen können, seien Beamte zur Anschrift des 44-Jährigen gefahren. Wie sich herausgestellt habe, stand der Mann unter Alkoholeinwirkung. Ihm wurden der Führerschein sowie Blut abgenommen, auch seine Motorradkleidung und das Motorrad wurden beschlagnahmt.