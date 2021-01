Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, war eine 60-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen in Richtung Eigeltingen unterwegs und setzte zum Überholen eines anderen Fahrzeugs an. Dabei achtete sie aber nicht auf einen sich von hinten nahenden 48-Jährigen in seinem Auto, der gerade in Begriff war, die 60-Jährige zu überholen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, verletzt wurde jedoch niemand.