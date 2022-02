von Claudia Ladwig stockach.redaktion@suedkurier.de

In der Kontroverse um den Bau eines Zwölf-Parteien-Wohnhauses in Orsingen hat der Gemeinderat nun einem Kompromiss zugestimmt. Die ursprünglichen Pläne sahen einen Neubau mit zwölf Wohnungen, zwölf Garagen und zehn Stellplätzen vor, an der Nenzinger Straße, auf der freien Fläche hinter der Bushaltestelle und damit etwa gegenüber vom Kindergarten.

Der Gemeinderat hatte das Vorhaben im Sommer 2020 abgelehnt. In der Folge hatte die Baurechtsbehörde in Stockach mitgeteilt, die Ablehnung dieses Bauvorhabens durch die Gemeinde zu ersetzen. Der Bauherr änderte den Bauantrag, und dieser neuen Fassung stimmte der Gemeinderat nun zu.

Die Zeit drängte

Nach der Entscheidung der Baurechtsbehörde wurde die Gemeinde beim Regierungspräsidium Freiburg vorstellig. Bürgermeister Stefan Keil erläuterte: „Wir haben daraufhin Widerspruch eingelegt, aber mittlerweile drängte die Zeit, denn mit einer Baugenehmigung und einer erteilten Baufreigabe darf ein Bauherr bauen.“ Die Gemeinde habe deshalb um einen Termin mit allen Beteiligten und Vertretern des Regierungspräsidiums gebeten.

Dieser fand vor Weihnachten 2021 statt und der Bauherr habe dabei signalisiert, dass die Arbeiten vorerst nicht fortgeführt und die bisherigen Pläne überarbeitet würden. Stefan Keil berichtete, man sei mit dem Regierungspräsidium so verblieben, dass dem Gemeinderat neue Pläne eingereicht würden, um zu klären, ob man einem Ruhen des Widerspruchsverfahrens stattgeben könne.

Die Gemeindevertreter hätten dem Bauherrn Änderungswünsche mit auf den Weg gegeben. Die Rückmeldung an das Regierungspräsidium sollte in Abstimmung aller Beteiligten bis Ende Januar erfolgen.

Architekt Klaus Paul stand in der öffentlichen Sitzung für Fragen zur Verfügung. Nach einigen Stellungnahmen aus Reihen des Gemeinderats wurde beschlossen, dem Bauantrag zur veränderten Bauausführung des Wohnhauses zuzustimmen. Das Gebäude wird nun weniger massig in Erscheinung treten.

Die Gesamthöhe wurde um einen halben Meter reduziert und die Zufahrt zur Tiefgarage auf eine Einfahrt von der Nenzinger Straße aus beschränkt. Jetzt entstehen sechs Stellplätze, vier Carportplätze mit davorliegenden Stellplätzen, zwei Garagen und acht Tiefgaragenstellplätze.

In der Bürgersprechstunde kritisierte ein Angrenzer, es habe sich bei der Abstimmung um ein abgekartetes Spiel gehandelt, weil keine öffentliche Diskussion stattgefunden habe. Diesen Vorwurf wies Keil zurück. Man habe gerade diese Diskussion geführt und jeder Gemeinderat, der etwas zum Thema sagen wollte, sei zu Wort gekommen.