Die Freiwillige Feuerwehr in Orsingen-Nenzingen bekommt einen neuen Gerätewagen Transport (GW-T2). Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung bei einer Enthaltung beschlossen. Den Auftrag mit einer Summe von 302.700 Euro brutto erhält die Firma Hensel Fahrzeugbau GmbH & Co. KG aus Waldbrunn. Die Beladung wird durch die Firma Albert Ziegler GmbH aus Giengen/Brenz erfolgen. Ihr Angebot beläuft sich auf knapp 86.700 Euro brutto.

Prozess dauerte mehr als zwei Jahre

Der Weg vom ersten Beschluss bis zur Auftragsvergabe begann bereits vor zwei Jahren: Im November 2020 hatte der Gemeinderat beschlossen, die im Feuerwehrbedarfsplan vom Januar 2020 vorgesehene Ersatzbeschaffung für das vorhandene Löschfahrzeug LF8 voranzutreiben.

Damals war die Gemeindeverwaltung mit der Ausschreibung eines Gerätewagens Transport beauftragt worden. Die Vergabeunterlagen wurden ab Beginn des Jahres 2021 erstellt, die Veröffentlichung des Teilnahmewettbewerbs im vorgeschriebenen europaweiten Verfahren erfolgte dann Ende Oktober 2021.

Das Fahrzeug wurde unter vier Interessenten ausgeschrieben, für die Beladung wurde mangels Teilnahmeanträgen ein Verhandlungsverfahren eröffnet. Die Öffnung der Angebotsunterlagen beider Verfahren fand bereits Mitte August 2022 statt, war im Gemeinderat zu erfahren.