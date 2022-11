Gegen 16.45 Uhr fuhr ein 53-Jähriger laut einer Mitteilung der Polizei mit einem Lastwagen von Stockach kommend auf der Kieswerkstraße in Richtung Kieswerk. In einer Linkskurve sei dem Laster ein schwarzer Kleinwagen mit einer Frau am Steuer teilweise auf seiner Fahrbahn entgegengekommen.

Um einen Unfall zu vermeiden, sei der Lastwagen-Fahrer nach rechts auf den Randstein ausgewichen, wodurch am Lastwagen ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden sei. Die Frau mit dem schwarzen Kleinwagen habe ihre Fahrt fortgesetzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach unter der Telefonnummer 07771/9391-0 zu melden.