von sk/wig

Bürgermeister-Kandidat Hans-Peter Rothacher

Hans-Peter Rothacher bietet im Wechsel vor den Rathäusern Nenzingen und Orsingen Gespräche an, um sich den Wählern vorzustellen. Am Samstag, 13. März, also einen Tag vor der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 14. März, will er wieder vor dem Netto-Markt in Orsingen stehen.

Bild: Claudia Ladwig

Bürgermeister-Kandidat Peter Liebl

Peter Liebl führt derzeit viele Gespräche. Er bekomme viele Nachrichten, sagt der Bürgermeister-Kandidat. Darin gehe es oft um tiefergehende Dinge. Er möchte vermitteln, dass er 25 Jahre Erfahrung in der Verwaltung habe und diese kreativ in Orsingen-Nenzingen nutzen wolle. „Ich möchte ein kompetenter Ansprechpartner sein.“

Bild: Claudia Ladwig

Bürgermeister-Kandidat Stefan Keil

Stefan Keil bekommt viele Anfragen von Bürgern, Firmen und Vereinen in Orsingen-Nenzingen, berichtet er. „Ich habe viele Wünsche gehört, muss aber erstmal die Gesamtheit erfassen, um die Dinge zu verstehen.“ Das große Interesse zeige ihm, wie wichtig den Bürgern die Wahl sei.

Bild: Claudia Ladwig

Bürgermeister-Kandidatin Sabine Hins

Sabine Hins freut sich über großen Rückhalt, den ihr viele Einwohner in Orsingen-Nenzingen geben, wie sie sagt: „Ich erfahre viel Zuspruch und Unterstützung.“ Die Menschen kämen mit Anliegen auf sie zu, wollten wissen, wie sie denkt. Dabei gehe es um ortspolitische Themen, grüne Politik stehe nicht im Vordergrund.