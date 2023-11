Dem Wunsch von Eltern und Leiterinnen nach einer Anpassung der Betreuungszeiten in den örtlichen Kindertageseinrichtungen folgend, beschloss der Gemeinderat Orsingen-Nenzingen jüngst einige Änderungen. Diesen waren eine Bedarfsabfrage und eine Sitzung mit Elternbeiräten und Kindergartenleitungen vorausgegangen. Im Kindergarten Orsingen wird die Krippenzeit von 13.30 auf 14 Uhr verlängert, ebenso im Kindergarten St. Raphael in Nenzingen. Dort wird außerdem die bestehende Regelgruppe in eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (VÖ-Gruppe) umgewandelt. Die Betreuungszeiten im Ganztageskindergarten Wirbelwind bleiben unverändert. Außerdem werden die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung erhöht, auf das Württembergische Modell umgestellt und künftig jeweils zum 1. Januar eines Jahres angepasst. Die Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen wurde wie vorgeschlagen erlassen. Sie tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft.

Die Elternbeiträge waren zuvor 2017 neu festgelegt worden. Damals wäre eine deutliche Gebührenerhöhung notwendig gewesen, um den landesweit angestrebten Kostendeckungsgrad von 20 Prozent durch Elternbeteiligung zu erreichen. Beschlossen wurde aber eine Erhöhung um zwölf Prozent, wodurch ein Kostendeckungsgrad von 15,82 Prozent entstand. Die nun beschlossene Verlängerung der Betreuungszeiten würde bei gleichbleibenden Elternbeiträgen den Kostendeckungsgrad senken. Folglich müssen die Beiträge erhöht werden. Mit Umstellung auf das Württembergische Modell sollen kinderreiche Familien entlastet werden. Im Gegensatz zum Badischen Modell ist hier die günstigere Gebühr für Zweitkinder unabhängig davon, ob das erste Kind noch den Kindergarten besucht. Berücksichtigt werden alle unter 18-jährigen Kinder einer Familie, die im Haushalt leben. Der Kostendeckungsgrad liegt so bei knapp 15 Prozent.

Kirchen und kommunale Landesverbände geben für jedes Kindergartenjahr eine Empfehlung zur pauschalen Anpassung der Elternbeiträge. Für das Kindergartenjahr 2023/2024 liegt diese bei 8,5 Prozent. Die deutliche Erhöhung resultiert daraus, dass tatsächliche Kostensteigerungen während der Pandemie nicht in vollem Maße an die Eltern weitergeben wurden, dies nun aber schrittweise nachgeholt werden soll. Bisher ist die Gemeinde stets unter der Empfehlung der Verbände geblieben. Künftig wolle man aber mindestens den Anpassungsempfehlungen der Verbände folgen, da sonst die Kluft immer größer wird. Langfristiges Ziel müsse auch sein, sich dem Kostendeckungsgrad von 20 Prozent zu nähern, so Bürgermeister Stefan Keil.