Die Feuerwehr Orsingen-Nenzingen freut sich über ein neues Fahrzeug. Das sogenannte Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10) enthält einen Rettungssatz mit Hebekissen und Rettungszylinder. „Dieses Werkzeug wird bei Verkehrsunfällen zur Menschenrettung benötigt“, erklärt Kommandant Manuel Winter. Das Fahrzeug sei natürlich auf dem neuesten Stand der Technik. Von der Beladung bis zur Ausleuchtung sei alles mit LED ausgeführt worden.

Er teilt mit: „Das Fahrzeug verfügt auch über ein Allradfahrgestell. Dadurch kommt man auch in unwegsamem Gelände gut voran.“ Mit dem HLF 10 wird das alte Fahrzeug, ein Löschfahrzeug (LF 16), ersetzt, das für die Brandbekämpfung konzipiert worden war.

Allradantrieb für Unwettereinsätze

Das neue Fahrzeug ist sowohl für die Technische Hilfe als auch für die Brandbekämpfung einsetzbar. Unwettereinsätze seien ebenfalls kein Problem, so Winter. „Man könnte sagen, dass das Fahrzeug für den größten Teil der Aufgaben, die wir bewältigen müssen, konzipiert ist.“

Orsingen-Nenzingen Veränderungssperre für die Ortsmitte Orsingen wird verlängert Das könnte Sie auch interessieren

In dem Fahrzeug können wie in dem alten neun Personen zur Einsatzstelle mitfahren. Um sich mit dem neuen Einsatzwagen vertraut zu machen, müssen alle Kameraden geschult werden. Der Kommandant sagt: „Leider dürfen wir durch die Corona-Pandemie nur üben, wenn es unmittelbar notwendig für den Erhalt der Einsatzbereitschaft ist, und auch nur mit maximal zehn Personen. Deshalb haben wir unsere Feuerwehr in fünf Gruppen aufgeteilt. Damit reduzieren wir die Kontakte auf ein Minimum.“

Derzeit wird jeden Abend eine andere Gruppe mit und an dem Fahrzeug ausgebildet. Während der Fortbildung tragen alle Teilnehmer eine FFP2-Maske.