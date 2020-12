von Susanne Schön

Die Helferinnen der Nachbarschaftshilfe „Hand in Hand“ erleben gerade, wie schwierig die in Zeiten von Corona notwendige Distanz für viele Menschen ist. Da viele Aktivitäten des Vereins und auch vorweihnachtliche Feiern ausfallen, hat sich der Vorstand den Adventsimpuls einfallen lassen.

Viele derer, die die Angebote von „Hand in Hand“ nutzen, gehören einer Risikogruppe an oder sind Angehörige. Deshalb hielten sich die Mitarbeiter genau an die Vorgaben und freuten sich, mit der Orsinger Kirche einen guten Veranstaltungsort gefunden zu haben.

Weihnachtslieder am Klavier

„Es braucht viele helfende Hände für solche Veranstaltungen in diesem Jahr“, sagte die stellvertretende Vorsitzende Gabi Martin. So musste beispielsweise die komplette Kirche desinfiziert werden, Anwesenheit und Voranmeldung verglichen werden und die Sitzplätze ausgeschildert werden.

Marius und Ann-Katrin Zeiher umrahmten den Adventsimpuls am Klavier und mit Gesang. Denn selber singen war nicht erlaubt. Versunken lauschten die Anwesenden den traditionellen und modernen Weihnachtsliedern. Zum Schluss gab es dafür herzlichen Applaus.

„Manchmal lässt ein Lächeln hoffen“

Die Vorsitzende Vera Zeiher begrüßte alle mit dem Spruch, der auch auf der diesjährigen Weihnachtskarte der Nachbarschaftshilfe steht: „Manchmal ist es die Hoffnung, die uns lächeln lässt und manchmal lässt uns ein Lächeln hoffen.“

Gerade die Botschaft der Weihnachtszeit sei in der Pandemiezeit ein besonderer Trost. Darum habe man sich nach reiflicher Überlegung zu diesem Adventsimpuls entschlossen.

Vera Zeiher begrüßt als Vorsitzende des Nachbarschaftshilfe-Vereins „Hand in Hand“ die Teilnehmer am ersten Adventsimpuls. | Bild: Susanne Schön

Andrea Fritschi erzählte das Märchen von der traurigen Traurigkeit: „Nahe bei der Traurigkeit finden die Menschen zu sich!“ Winfried Durner wusste allerlei über die verflixte Alltagswarterei zu berichten: „Warten können ist inzwischen fast eine Lebenskunst.“ Seine Botschaft war: „Sich Zeit nehmen und Zeit geben.“

Cordula Buhl erzählte die Geschichte von den vier Kerzen auf dem Adventskranz: Frieden, Glauben und Liebe erloschen in stürmischer Zeit wie dieser. Die Hoffnung ließ sie alle wieder erstrahlen. Mit Hoffnung gingen die Menschen an diesem Tag nach Hause.