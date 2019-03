von SK

Schüler aus den Gemeinden Nenzingen und Mühlingen gehören zu den Gewinnern des Mathematikwettbewerbs „Mathe im Advent 2018“. Dies gaben die Mathe im Leben gemeinnützige GmbH und Gisela und Erwin Sick Stiftung jetzt in einer Pressemitteilung bekannt.

Die Grundschule Orsingen-Nenzingen durfte sich gleich über zwei Preisgelder im Wert von insgesamt 450 Euro freuen. Sie wurde die zweitbeste Grundschule und ihre Klasse 3a belegte den ersten Platz unter den Frühstartern. Die Weiherbachschule in Mühlingen sicherte sich den dritten Platz in der Kategorie „Beste Gesamt-/Gemeinschaftsschule“ und erhielt 200 Euro für die Schulkasse.

Im Regierungsbezirk Freiburg gingen 4909 Schüler an 193 Schulen mit 426 Klassen an den Start. Die besten Schulen und Klassen in Südbaden wurden nun bei einer Preisverleihung im Gisela Sick Bildungshaus in Waldkirch ausgezeichnet und mit Preisgeld belohnt. Insgesamt wurden im Wettbewerb 7200 Euro ausgeschüttet, wie es in einer Presseinfo der Initiatoren heißt. Prämiert wurden die drei besten Schulen der verschiedenen Schulformen mit 300 Euro (erster Platz), 250 Euro (zweiter Platz) und 200 Euro (dritter Platz).

Unter dem Motto „Rechnest Du noch oder denkst Du schon“ hatten Schüler jeweils einen Aufgabenmix für die Klassenstufen 4 bis 6 und 7 bis 9 zu lösen. Die Aufgaben sollten zeigen, wie Mathe bei Alltagsproblemen helfen kann – und dass es dabei nicht nur ums Rechnen geht, so die Veranstalter weiter. Herausforderungen waren beispielsweise die Wahl einer geschickten Sitzordnung bei einer Prüfung, die Anzahl an Tricks beim „Big Air“-Sprungwettbewerb oder die Hilfe beim Bau eines dreidimensionalen Hauses.

„Die Rekordbeteiligung im letzten Jahr wurde nochmals getoppt. Dabei konnten 36 weitere Schulen für den Wettbewerb mobilisiert werden“, sagte Renate Sick-Glaser von der Stiftung laut Presseinfo bei der Begrüßung der 200 Gäste bei der Preisverleihung. Erfreulich sei auch, dass mehr Schulen mitgemacht hätten und 28 Klassen mehr im Rennen gewesen seien als im Vorjahr. Damit trage das Projekt zur Breitenförderung in der Mathematik bei und erfülle ein großes Anliegen ihrer Mutter Gisela Sick. Mit ihrer Stiftung möchte die Witwe von Erwin Sick, Gründer der Sick AG in Waldkirch, gute Schulausbildung ermöglichen und Interesse für die MINT-Fächer (Mathematik, Naturwissenschaften und Technik) wecken.