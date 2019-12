In der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres wurden Melita Knoop und Günther Reichle für ihr 40-jähriges Jubiläum im öffentlichen Dienst geehrt. Bürgermeister Bernhard Volk dankte der Erzieherin, die seit 1993 im Kindergarten Orsingen tätig ist und ihn seit sieben Jahren leitet. Sie habe die Baumaßnahmen einschließlich der Neugestaltung der Außenanlage bei laufendem Kindergartenbetrieb erlebt – eine besondere Herausforderung, bei der Geduld und Improvisationstalent gefordert gewesen seien. Jetzt gibt es fünf Gruppen, in organisatorischer Hinsicht auch keine leichte Aufgabe. Zur Urkunde des Ministerpräsidenten merkte Volk an: „In unserer Urkunde steht eigentlich das Gleiche drin.“

Orsingen-Nenzingen Neue Bäume an der Kirnberghalle: Im Frühjahr werden am Parkplatz in Orsingen-Nenzingen Silberlinden gepflanzt Das könnte Sie auch interessieren

Auch Günther Reichles Werdegang fasste der Bürgermeister zusammen. Er kam 1991 zur Gemeinde und ist seit 2007 Hauptamtsleiter. Volk zählte viele Aufgaben auf und lobte dessen akkurates Arbeiten. Seine Tätigkeiten seien komplexer und wesentlich anspruchsvoller geworden. Fachliche Kompetenz, umfangreiche Kommunikation, Geduld und Durchsetzungsvermögen seien gefordert. „29 Jahre – wir gehören jetzt wirklich zu den älteren Herrschaften“ stellte Bernhard Volk lachend fest. Günther Reichle habe dazu beigetragen, dass die Gemeinde ihren Aufgaben gerecht werden konnte.

Bürgermeister Volk sagt Danke

Mehr als sieben Jahre lang sorgte Monika Muffler im Kindergarten Orsingen für Sauberkeit und Hygiene. Nun wurde sie verabschiedet. Zuverlässigkeit und Gewissenhaftigkeit seien unabdingbare Voraussetzungen dieser Arbeit, so Volk. „Auch Sie hatten das Glück der besonderen Herausforderung durch den Anbau.“ Sie habe großen Einsatz erbracht in der Gewissheit, optimierte Räume für die Kinder als Ergebnis zu bekommen. Monika Muffler habe ihn um einen Anstrich des Eingangsbereichs gebeten, um die Gebrauchsspuren zu überdecken. „Wir haben dann nicht das alte Eingangsportal gestrichen, sondern gleich komplett ersetzt und den Anbau dazu gehängt. Problem erledigt“, sagte Bürgermeister Volk.