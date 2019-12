von SK

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, wie die Polizei mitteilt. Demnach machten sich die unbekannten Täter in dieser Zeit an einer Garage in der Straße Zollbruck zu schaffen, um ein Regenfallrohr zu stehlen. Dadurch gab es auch Schäden an der Fassade des Gebäudes. Zur Schadenshöhe macht die Polizei in ihrer Mitteilung keine Angaben. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach unter Telefon (077 71) 93 91 0 zu melden.