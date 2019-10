Ein zehnjähriges Kind wurde nach einem Unfall am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei informierte, war ein 41 Jahre alter Mann mit seinem Auto auf der Nenzinger Straße in Richtung Stockach unterwegs, als der Junge, ohne zu schauen, die Straße überquerte. Nach eigener Aussage konnte der Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen, teilt die Polizei mit. Er erfasste das Kind mit seinem Auto. Der Jung verletzte sich dabei am Arm.