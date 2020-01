Die Gemeinde hat bis 2023 viel vor. Die Neubaugebiete Eizen II in Orsingen und Weiher I und II in Nenzingen gehören zu den größten Posten, die Bürgermeister Bernhard Volk in der jüngsten Ratssitzung bei der Vorstellung des Haushaltsplans auflistete. Es ging aber zunächst nur um eine Vorberatung und einige Formalia (siehe unten). „Die Zahlen für 2021 sind noch nicht ins Detail berechnet“, sagte Volk. Trotzdem stellte er alles gesammelt vor.

Die größten Ausgaben

Zu den größten geplanten Ausgaben in Höhe von rund 7,5 Millionen Euro bis 2023 gehören Maßnahmen in den Neubaugebieten. Für Erschließungen im Bereich Wasser/Abwasser werden 2019 rund 596 000 Euro fällig. Weitere Posten in den drei Baugebieten sind 395 000 Euro für die Straßenerschließungen. Für den Spielplatz Eizen II stehen 180 000 Euro im Entwurf. Der Bau von 17 Garagen in Eizen II für 400 000 Euro soll in diesem Jahr umgesetzt werden. Die Gemeinde plant eine Verpachtung. Außerdem sollen diese Bauten zum Baugebiet hin als Schallschutz dienen, so Volk.

Auch die Anschaffung eines HLF 10 für die Feuerwehr gehört zu den Großausgaben. HLF steht für Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug. Die Gemeinde rechnet mit Kosten in Höhe von 435 000 Euro im Jahr 2021. Für 2022 werden außerdem 150 000 Euro für einen Gerätewagen Logistik (GWL) notwendig.

Sportplatz und Rebberghalle

Für Vereine stehen 150 000 Euro im Entwurf für 2020. „Es geht hier um einen neuen Sportplatz, aber das ist noch nicht abschließend diskutiert“, erklärte Volk. Anstehende Baumpflanzarbeiten auf dem Parkplatz der Kirnberghalle sind mit 50 000 Euro berücksichtigt. Die Verwaltung plant 2021 außerdem auch 230 000 Euro für die Sanierung der Rebberghalle ein. Dort geht es unter anderem um den Bodenbelag.

Im Haushaltsplan sind regelmäßig auch Mittel für Wasserleitungs-Ersetzungen eingeplant: jedes Jahr 50 000 Euro. „Die Anzahl der Rohrbrüche steigt“, sagte Volk. Es sei aber nicht immer derselbe Betrag, sondern mal mehr mal weniger. „Wir orientieren die Maßnahmen nicht am Betrag, sondern an der Notwendigkeit.“

Straßen und Bushaltestellen

2021 möchte die Gemeinde die Sanierung der Homberger Straße (225 000 Euro) und den Ausbau der Braunenberg Straße (44 000 Euro) angehen. Für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen der Gemeinde sind 2020 und 2021 jeweils 170 000 Euro vorgesehen. „Um größere Schäden zu vermeiden“, so Volk, sind dieses und nächstes Jahr zusammen 150 000 Euro für Gemeindeverbindungsstraßen wie zum Beispiel Richtung Dürrenast vorgesehen.

Beispiele für Einnahmen

Neben den Ausgaben rechnet die Gemeinde auch mit Einnahmen. So stehen zum Beispiel im Planentwurf Grundstücksverkäufe im Nenzinger Baugebiet Weiher für rund 562 000 Euro. Auf der Einnahmen-Seite bei der Erschließung von Eizen II rechnet die Verwaltung 2020 mit 376 300 Euro sowie 130 000 Euro bei der Wasserversorgungs- und Abwasserarbeiten. Für den barrierefreien Ausgabe der Bushaltestellen gibt es 2020 und 2021 jeweils 85 000 Euro Zuschuss.

Insgesamt rechnet die Gemeinde damit, 4,3 Millionen Euro einzunehmen. So braucht sie bei 7,5 Millionen Ausgaben weitere 3,1 Millionen Euro. „Das muss sie Liquidität hergeben und tut sie auch“, erklärte Volk.

Debatte und Fragen

Marius Zeiher (CDU) erkundigte sich, ob die Grundstücksverkäufe im Baugebiet Eizen erst 2021 stattfinden. Volk erklärte, dass dies von der Umsetzung der Erschließung abhänge: „Wir wollen dieses Jahr mit der Erschließung anfangen.“

Roland Riegger (CDU) merkte an, dass die Gewerbegebiet-Entwicklung nicht vergessen werden sollte. Volk verwies darauf, dass jedes Jahr jeweils 100 000 Euro für Orsingen und Nenzingen für Grundstückskäufe im Entwurf enthalten sind – falls benötigt.

Sabine Hins (FGL) sprach das Thema Elektromobilität an: „Ich würde mir Elektroladesäulen wünschen.“ Die Gemeinde sei in Gesprächen und er hoffe, dass sich etwas tue, so Volk.