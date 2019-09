Nenzingen/Eigeltingen vor 1 Stunde

Wohnwagen brennt komplett aus – Straße zwischen Nenzingen und Eigeltingen deshalb gesperrt

In Nenzingen gab es am Mittwoch gleich zwei Feuerwehreinsätze. Am späten Vormittag fing auf der Schwarzwaldstraße in der Nähe des Ortsausgangs Richtung Eigeltingen ein Wohnwagen Feuer.