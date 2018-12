von Susanne Schön

Bei "Weihnachtstheater" denken viele Menschen an die emotionalen Verläufe ihrer Familienfeiern oder an den Konsumwahn, der alle im Advent befällt. Positiv ist der Begriff jedoch in Orsingen besetzt. Hier führen die örtlichen Vereine im Wechsel ein Laienschauspiel auf. In diesem Jahr war der Rad- und Motorsportverein an der Reihe. Mit dem Stück "Verhexte Hex" von Ralph Wallner trafen die Laienspieler den Geschmack des Publikums. Schon für das Bühnenbild gab es begeisterten Applaus, als der Vorhang sich öffnete.

Wer glaubte, dass es langweilig werden könnte, wenn alle drei Akte im selben Bühnenbild gespielt werden, der wurde eines Besseren belehrt. Denn rund um die Hexenhütte gab es viel zu entdecken und zum anderen hatten die Zuschauer dank des aufwändigen Bühnenbilds das Gefühl, wirklich im Wald zu sein. Selbst der Souffleurkasten war in Reisig und Efeu gehüllt. Die talentierten Bühnenbildner kamen aus den Reihen der Laienschauspieler und anderer Akteure der Laienschauspielgruppe.

Julia Kerber beobachtet Tina Menzer und Mirja Sestito (von rechts) bei ihren Flugversuchen. | Bild: Susanne Schön

Pia Oexle, Vorsitzende des RMSV, erklärte, wie es zur diesjährigen Besetzung kam. Dass ihr Wunsch, das Publikum möge sich gut unterhalten fühlen, in Erfüllung ging, las sie an den Lachern und dem begeisterten Applaus ab. In den optimalen Rahmenbedingung verzauberten neun Laienschauspieler das Publikum. Dabei ging es um Wohnsituationen, Wallfahrtsorte und ungewöhnliche Familienkonstellationen. Dass die Komödie Schwung bekam, lag sowohl an der Figur der Hexe Marie als auch an der Schauspielerin Julia Kerber, die sie verkörperte.

Julia Kerber verzauberte als Kräuter-Marie ihr Publikum. | Bild: Susanne Schön

Julia Kerber hatte die meisten Auftritte und musste viel Text lernen. Dies gelang ihr trotz Mehrfachbelastung durch Familie, Beruf und der Gestaltung von Speisekarten, des Vorstellungsblatts zum Stück und der Eintrittskarten hervorragend. Julia Kerber verkörperte die Hexe Marie als moderne, eigenständige Frau mit besonderen Macken und Talenten. Sie zeigte sich selbst von der Wirkung ihrer Magie manches Mal überrascht. Auf der Speisekarte war zudem Leckeres aus ihrem Zaubertopf vermerkt. Zum Glück verwendeten die Köche für die Speisen im Saal andere Zutaten als auf der Bühne.

Neun Laienschauspieler verzauberten mit dem Weihnachtstheater "Verhexte Hex" ihr Publikum in der Kirnberghalle. Dies sind Tina Menzer, Mirja Sestito, Martin Joos, Julia Kerber, Andreas Schenk, Annabelle Lindner, Cedric Muthmann, Christoph Joos und Helga Harnest (von links). | Bild: Susanne Schön

Pia Oexle, die sich der Regie angenommen hatte, war es gelungen, auch neue Schauspiel-Talente zu gewinnen. Eines davon war Mirja Sestio. In der Rolle der Hulda, einer naiven Frau aus dem Dorf, brillierte sie mit herausragender Mimik und Gestik. Man konnte ihre Angst spüren. Es war ein Genuss, sie gemeinsam mit Tina Menzer, die ebenfalls ihren ersten Theaterauftritt in Orsingen hatte, zu beobachten, wie sie beispielsweise versuchten, mit dem Hexenbesen zu fliegen. Auch das Liebespaar Cedric Muthmann und Annabelle Lindner standen in Orsingen zum ersten Mal auf der Bühne.

Martin Joos wird ebenso von Julia Kerber am Ohr gehalten wie Cedric Muthmann (von links). Annabelle Lindner beobachtet sie dabei. | Bild: Susanne Schön

Pia Oexle dankte den Schauspielern, die, wie sie sagte, das Stück mit viel Herzblut einstudiert hätten, im Anschluss an die Aufführung. Sie habe sich ebenso über die Unterstützung durch die örtlichen Gewerbetreibenden gefreut, die Tombolapreise gestiftet hatten. Ein ganzes Dekoteam brachte Stimmung in die Kirnberghalle. So standen gefilzte Fliegenpilze auf den Tischen. Zudem sorgte das Team für die special effects mit Ton, Nebel und Lichteffekten für dramatische Stimmung.