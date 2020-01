Die Feuerwehr soll eine bedarfsgerechte Ausstattung haben. Deshalb hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit dem Feuerwehrbedarfsplan beschäftigt. „Wir haben den Bedarfsplan gemeinsam mit der Feuerwehr erarbeitet und besprochen“, erklärte Bürgermeister Bernhard Volk.

Das nächste Ziel sei es, dass die Gemeinde in absehbarer Zeit einen Gerätewagen Logistik (GWL) für die Feuerwehr anschaffe. Der GWL solle das Löschfahrzeug LF 8 ersetzen, das eigentlich nur noch ergänzend im Einsatz und deshalb nicht im Bedarfsplan erfasst sei. Das LF 8 werde zum Transport und wegen seiner Pumpen benötigt. Das solle später der GWL erfüllen.

Warum ein GWL notwendig ist

Feuerwehrkommandant Manuel Winter erklärte den Sachverhalt näher: „Das LF 8 ist im November 2021 am Ende. Es kommt nicht mehr durch den Tüv. Investitionen wären zu teuer.“ Der geplante GWL, ein 7,5-Tonner, werde verschiedene Module auf der Ladefläche haben. Es könnten dann auch schmutzige Ausrüstungsgegenstände und Einsatzmonturen damit transportiert werden – das geschehe derzeit teilweise mit Privatautos.

Das LF8 der Feuerwehr Orsingen-Nenzingen, das 2021 ersetzt werden muss, hat zwei Pumpen. | Bild: Feuerwehr Orsingen-Nenzingen

Gerade bei Unwettereinsätzen sei der GWL dann auch von Vorteil: „Wir können Kameraden dann mit Modulen an einem Einsatzort absetzen und eine weitere Stelle anfahren“, so Winter. Wenn das LF 8 wegfalle, habe die Feuerwehr keine Pumpe mehr, die außerhalb der Einsatzstelle einsetzbar sei, ergänzte der Bürgermeister. Auch deshalb sei der GWL notwendig.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig den Feuerwehrbedarfsplan, der die Anschaffung des GWL beinhaltet. Er soll in fünf Jahren wieder fortgeschrieben werden.

Zahlen rund um die Feuerwehr

Der jetzt gültige Feuerwehrbedarfsplan geht von 3524 Einwohnern aus – 1585 in Orsingen und 1939 in Nenzingen. Diese Zahl ist vom 31. Dezember 2018, weshalb Roland Riegger (CDU) fragte, ob es keine aktuelleren Zahlen gebe. Laut Volk sei dies die aktuellste offizielle Angabe. Die Feuerwehr hat laut den Strukturangaben im Plan 76 Mitglieder, davon sind 48 in der aktiven Abteilung, neun in der Jugendfeuerwehr und 19 in der Altersabteilung. Wenn Alarmierungen an Wochentagen zwischen 7 und 17 Uhr passieren, treten durchschnittlich zehn Kräfte an. Zwischen 17 und 7 Uhr sind es durchschnittlich 17 Feuerwehrleute. Volk lobte, wie schnell die Kräfte im Ernstfall vor Ort sind.

Zwischen 2015 und 2019 gab es laut Bedarfsplan 51 Einsätze verschiedener Art. Zahlen für 2019 sind nicht enthalten, aber die Feuerwehr hat auf ihrer Internetseite Einträge für 20 Einsätze sowie bisher zwei im Jahr 2020.

HLF10-Anschaffung bereits beschlossen

Die Feuerwehr verfügt mit dem Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W) und dem LF 16 über zwei große Löschfahrzeuge. Hinzu kommt das LF 8, das aber aufgrund der anstehenden Ausmusterung nicht im Plan erfasst wird. Außerdem hat die Feuerwehr einen Mannschaftstransportwagen (MTW). Allerdings hat der Gemeinderat bereits im vergangenen Jahr beschlossen, das 36 Jahre alte L 16 im Jahr 2020 durch ein neues Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF 10) zu ersetzen. Das TSF-W ist von 2010, der MTW von 2003.