Promis und Wein – das ist so eine Sache. In manchen Kreisen scheint es fast ein Trend zu sein, sich ab einem bestimmten – meist fortgeschrittenen – Punkt in der Karriere ein Weingut zuzulegen. Schauspieler und Hollywood-Star Gérard Depardieu hat schon früh damit angefangen. Aus heimischen Gefilden ist es Moderator Günther Jauch, der unter die Winzer gegangen ist und ein Weingut an der Saar erworben hat, das sich schon länger in Familienbesitz befand. Und Musik-Weltstar Sting hat es ebenfalls getan.

Musik-Weltstar Sting und der Wein – das passt zusammen. Dank einer Verlosung kann man mit seinem Wein nun sogar ein soziales Projekt unterstützen. | Bild: Horst Ossinger, dpa

Doch von den dreien hat nur der Wein von Stings Gut eine besondere Verbindung in die Region. Nicht dass es sich um heimische Gewächse handeln würde. Nein, der Weltstar hat sich für ein Weingut in der Toskana entschieden. Doch vertrieben werden Stings Weine in Deutschland unter anderem von Peter Riegels Bioweinhandel mit Sitz in Orsingen – und das nicht weil sie von einem Promi sind, sondern weil sie ihm zusagten, wie Riegel kürzlich dem SÜDKURIER erklärte. Kurz vor Weihnachten hat der Unternehmer mit der bekannten sozialen Ader ein besonderes Stück im Angebot: eine von Sting handsignierte Magnum-Flasche – also eineinhalb Liter.

Zu kaufen gibt es die aber nicht. Wer sie haben will, muss noch bis Sonntag, 16. Dezember, mindestens zehn Euro für ein Sozialprojekt in Südafrika spenden – die Steilhoogte Grundschule. Wer dies tut und ein paar Bedingungen beachtet, nimmt an der Verlosung teil – und hält vielleicht zu Weihnachten einen echten Promi-Wein in den Händen.