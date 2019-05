Orsingen-Nenzingen – Die Gemeinde muss alsbald in ihre Wasserversorgung investieren – das sagte Bürgermeister Bernhard Volk nun im Gemeinderat. Die Pumpwerke und Hochbehälter der Wasserversorgung von Orsingen-Nenzingen werden mit einer Fernwirktechnik überwacht und gesteuert, über eine Standleitung mit den Einrichtungen in Nenzingen sowie über eine Telekomleitung mit den Einrichtungen in Orsingen. Inzwischen seien sämtliche Komponenten veraltet, das ziehe eine eingeschränkte Betriebs- und Versorgungssicherheit nach sich, sagte Bürgermeister Bernhard Volk in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die komplette Anlagentechnik müsse ersetzt werden, um für eine gewisse Zeit die Versorgungssicherheit zu haben – bis sich das Problem vielleicht in zehn oder 15 Jahren wieder stelle.

Volk betonte, man habe aktuell eine funktionsfähige Anlage. „Weil aber jedes Risiko ausgeschlossen werden muss, müssen wir uns rechtzeitig mit Erneuerungen auseinandersetzen, um in Ruhe ausschreiben, abwägen, entscheiden und einbauen zu können.“ Eike Reckmann vom gleichnamigen Ingenieurbüro habe daher Vorschläge für neue Fernwirktechnik ausgearbeitet.

Variante A sieht eine Erneuerung der Fernwirktechnik und der Vor-Ort-Steuerungen unter Beibehaltung der eigenen, bereits vorhandenen Fernwirktechnik der Firma SAE vor, erläuterte Reckmann. Bei der zweiten Möglichkeit würde die Leitstelle auf den Server der Firma SAE ausgelagert, eine virtuelle Lösung. Er empfahl, beide Varianten abzufragen und sich dann zu entscheiden. Die Gemeinderäte sprachen sich dafür aus, den Wassermeister und die übrigen Personen mitentscheiden zu lassen, die mit der Anlage arbeiten. Sie waren einstimmig dafür, das Ingenieurbüro Reckmann mit der Ausschreibung zu beauftragen.