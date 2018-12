In Nenzingen ehrte Johannes Steppacher, Präsident des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee, Walter Matthes für 60 Jahre aktive Mitgliedschaft: Matthes trat 1958 in die StadtkapelleStockach ein, war Mitglied in der Bigband der Stadtkapelle, 15 Jahre Teil der Fasnachtsmusik und spielte verschiedene Instrumente. Der Musiklehrer und Dirigent war Flötenausbilder und Jugendausbilder für Klarinette, Trompete, Flügelhorn und Posaune, Vizedirigent der Stadtkapelle und übergangsweise Leiter des Jugendblasorchesters Stockach. Später dirigierte er 15 Jahre beim Musikverein Nenzingen. Im Auftrag des Bundesverbandes überreichte Steppacher ihm die Ehrennadel in Diamant mit Jahreszahl und den dazugehörigen Ehrenbrief.

Walter Matthes kennt viele Gründe fürs Musizieren

Walter Matthes sagt: „Ich kann jedem nur empfehlen, in einem Musikverein zu spielen. Das ist gut für das Konzentrationsvermögen, die Leistungsbereitschaft und das Selbstbewusstsein. Man spürt den Zusammenhalt und lernt Teamfähigkeit. Außerdem hält es den Kopf frisch.“ Als er damals mit einem anderen Jungen angefangen habe, seien sie immer deutlich die Jüngsten gewesen. „Wenn Witze erzählt wurden, mussten wir weghören.“ Heute stoßen viele Jugendliche zum aktiven Orchester. „Die Sprache und der Umgang sind anders, alle duzen sich. Das hält uns Ältere jung.“

Zum Geschenk des Vorsitzenden Joachim Bold, ein Schild mit den ersten Tönen des Xaver-Greutter-Marsches. erzählt Matthes: „Den Marsch habe ich anlässlich des 80. Geburtstags des Ehrenvorsitzenden komponiert.“ Weil dieser aktiver Fasnachter gewesen sei, habe er den Anfang „fröhlich hüpfend“ geschrieben. Für den Mann mit Krawatte – Xaver Greutter war Vizepräsident im Blasmusikverband – folgte eine seriöse Melodie. Und weil Greutter ein großzügiger Förderer des Musikvereins war, gab es einen energiegeladenen Abschnitt. Der Schluss gipfelte in einem musikalischen „Basta“, einer Tonfolge, die außergewöhnlich für das Ende eines Marsches sei, aber genau zum Geehrten passe, wie Walter Matthes lachend verrät.