von Susanne Schön

Die Mitglieder des Zauberzirkel Konstanz laden zu ihrer diesjährigen Nacht der Magie am Samstag, 16. November, in die Turnhalle Nenzingen ein. Auf die Besucher wartet ein gleichermaßen zauberhafter wie stimmungsvoller Abend, wie die Veranstalter versprechen.

Die Bühnenshow beginnt um 19 Uhr. Den Einlass ab 18 Uhr sollte man aber nutzen, denn bereits zuvor suchen die Zauberer und Magier den Kontakt zum Publikum im Zuschauerraum.

Die Show beginnt also schon vor der Show. „Zauberkunst aus allen Bereichen wie Illusion, Manipulation, Mentalmagie oder Comedy auf der Bühne und hautnah wird das Publikum in Erstaunen versetzen“, stellt Arnt Meyer in Aussicht.

Viele Magier aus der ganzen Region treten auf

Meyer ist einer der vielen Künstler die auftreten werden. Er selbst übt Magie hauptberuflich aus. Für viele andere Mitglieder des magischen Zirkels ist sie Hobby. „Wir alle freuen uns auf den Abend der Magie. So kann jedes Mitglied unseres Zirkels sein Können vor großem Publikum zeigen“, sagt er.

„Zauberer Piccolo (Arnt Meyer, Worblingen) wird moderieren, ebenso dabei sind Louis Matin (Jürgen Polzin, Radolfzell) und Torsten Brachmüller (Winterspüren). Mit klassischen Zaubereien nimmt Claude Roman (Armin Ruhland, Nenzingen) teil. Nicht zu vergessen sind Elsbeth (Elsbeth Paschke, Worblingen) und ihr Opa, die mit Bauchreden für gekonnte Abwechslung sorgen.

Ein weiterer Meister poetischer Magie ist Zauberer FAN (Manfred Jait, Singen). Schließlich wird auch Ulima (Ulrich Martens, Ludwigshafen) mit seiner Kunst verblüffen“, zählt er auf. Und auch Steffen Kaiser aus Ludwigshafen ist dabei. Er hat sich mit David Langendörfer als Zauberer-Duo in der Kategorie Manipulation für die Deutschen Meisterschaften der Magier in Fürstenfeld qualifiziert. David Langenhöfer ist aber verhindert.

Der Eintritt zur Nacht der Magie kostet zehn Euro und für Kinder bis zwölf Jahren acht Euro. Der Vorverkauf startet am Montag, 4. November, bei Armin Ruhland, Gartenstraße 12, in Nenzingen. Telefonisch ist er unter (0 77 71) 3941 zu erreichen