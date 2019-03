Was wird aus dem Hafnerwegle? Der von Bäumen umwachsene Pfad zwischen Braunenberger Straße und Stockacher Straße liegt mitten in Nenzingen und mitten im Sanierungsgebiet Weiher II. Über dieses Areal diskutiert der Gemeinderat schon länger. Ein Bebauungsplan ist in Arbeit. Nun werden im Internet viele Stimmen laut, die sich für den Erhalt des Wegs einsetzen, weil sie eine Abholzung befürchten.

Die gebürtige Nenzingerin Michaela Schuster hat eine Petition im Internet gestartet. Als das Baugebiet zur Sprache kam, habe sie befürchtet, dass der Weg weichen müsse. "Ich wollte dem Bürgermeister mit der Petition zeigen, dass ich nicht die Einzige bin, die den Weg erhalten möchte." Die Petition hat 232 Unterstützer und 69 Kommentare. Eine Bürgerin schreibt als Kommentar zur Petition zum Beispiel: "Ein Markenzeichen von Nenzingen sind die zahlreichen kleinen Abkürzungen quer durchs Dorf, und das Hafnerwegle ist das mit Sicherheit idyllischste, originellste und schützenswerteste von allen."

Auf SÜDKURIER-Nachfrage zur Sachlage erklärt Bürgermeister Bernhard Volk, dass zum Hafnerwegle noch alles offen sei. Das Bebauungsplanverfahren für Weiher II laufe. Die erste Runde habe ergeben, dass eine andere Lösung für die Entwässerung notwendig sei. "Das wird jetzt erarbeitet. Es ist noch nicht entschieden, ob die Bäume zwingend weichen müssen." Den Weg selbst werde es später auf jeden Fall auch geben, "aber vielleicht nicht mit diesem Bewuchs".

Der Gemeinderat werde in seiner übernächsten Sitzung, also im Mai, darüber sprechen. Dann sollen alle Informationen zur Entwässerung vorliegen. Alle Alternativen sollen untersucht werden, so Volk weiter. "Dann schauen wir, was rauskommt."

Michaela Schuster plant nun, in der Gemeinderatssitzung am Dienstag, 26. März, jedem Ratsmitglied einen Ausdruck aller Kommentare der Petition zu übergeben. Sie möchte damit die Bedeutung des Wegs für viele Bürger verdeutlichen. Denn von den 232 Unterstützern sind 180 aus Nenzingen.