Zwei Straßen beschäftigten den Gemeinderat in der jüngsten Sitzung. Zum einen funktioniert am Raitnauerplatz in Orsingen die Versickerung beim Kindergarten an der Ecke Richtung Kirche nicht einwandfrei. Gemeinderat Stefan Stemmer stellte fest, selbst bei geringen Niederschlägen mache die Sickermulde einen vollen Eindruck. Bürgermeister Bernhard Volk bestätigte, die Sickerfähigkeit sei dort tatsächlich am geringsten und man müsse gegebenenfalls Teile auf andere Sickerflächen ableiten und die Situation beobachten. Auch ihm sei aufgefallen, dass die Versickerung an dieser Stelle deutlich länger brauche als im hinteren Bereich des Kindergartens.

"Die beiden rückwärtigen Sickermulden waren trocken, vorne hatte sie immer noch Wasser." Er führte aus, die ganze Baustelle sei über den vorderen Bereich abgewickelt worden. Der Boden sei dadurch extrem verdichtet. "Bis die Durchlässigkeit durch Lebewesen im Boden größer wird, dauert es etwas länger." Wenn das Wasser überlaufe, müsse die Auflockerung unterstützt werden, so Volk.

Fehlende Bäume lassen Autofahrer Gas geben

An der Nenzinger Grundschule müssen Ersatzpflanzungen für mehrere durch Hitze verbrannte Bäume erfolgen. Ob die Bäume vom Hitzesommer geschädigt wurden, sei nicht ganz klar. Sie wurden inzwischen entfernt. Seitdem habe sich das Fahrverhalten die Autofahrer geändert, sagte Bürgermeister Volk. Er fahre oft über diese Straße. "Bisher war es egal, ob man morgens, mittags oder abends da entlang kam. Wenn es Begegnungsverkehr gab, fuhr jeder einigermaßen langsam. Jetzt fahren viele ungebremst durch."

Die Bäume standen zuvor so nah an der Fahrbahn, dass man langsamer machen musste. Es sei nötig, neue Pflanzen zu setzen, erklärte Bernhard Volk. Man werde den Untergrund testen und nach robusteren Baumarten schauen. Noch im Frühjahr solle eine Lösung gefunden werden.