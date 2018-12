Das Singen mache ihr am meisten Spaß, sagt Katharina Löffler. Sie ist eines von rund 20 Kindern, die beim Krippenspiel der Katholischen LandjugendbewegungNenzingen mitmachen. Das Spezielle an der Aufführung der Nenzinger Kinder: Es ist ein Krippen-Musical. „Die Weihnachtsgeschichte wird von uns jedes Jahr anders interpretiert – mit Liedern und Texten“, sagt Cäcilia Braun-Müller. Auch die Kinder, die mitmachen, setzten sich jedes Mal wieder neu zusammen, erklärt die Realschullehrerin aus Stockach. Sie leitet die Krippenproben der Landjugendbewegung seit rund 20 Jahren.

Katharina Löffler spielt dieses Mal die Wirtin, die Maria und Josef den Stall zur Übernachtung anbietet. Die Neunjährige ist nicht zum ersten Mal dabei: „Letztes Jahr habe ich den Josef gespielt. Ich freue mich wieder sehr auf unseren Auftritt.“ | Bild: Marcel Jud

Dieses Mal steht ein Stern im Mittelpunkt des Nenzinger Krippenspiels. Sein Schein spiegelt den Verlauf und die Stimmung der Weihnachtsgeschichte wider. „Wenn der Stern Maria und Josef auf ihrer vergeblichen Suche nach einer Herberge sieht, wird er dunkler und wenn schließlich Jesus – das Licht der Welt – geboren wird, leuchtet er ganz hell“, erklärt Cäcilia Braun-Müller. Neben dem Spiel und Gesang auf der Bühne werden die jugendlichen Mitglieder der Katholischen Landjugendbewegung an Heiligabend auch Stellen aus den Evangelien vorlesen.

Ruben Kerber feiert heute Abend seine Premiere beim Krippenspiel. Er ist zum ersten Mal dabei – als Josef. „Manchmal bin ich mir beim Text noch unsicher, aber Maria und die Frau Wirtin kennen ihn auch und können mir helfen“, sagt der Neunjährige. | Bild: Marcel Jud

Damit das Sing-Krippenspiel an Heiligabend gelingt, sind die Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren, die dieses Mal mitmachen, bereits seit mehreren Wochen intensiv am Proben. „Wir haben nach den Herbstferien angefangen und uns seither jeden Samstagmorgen getroffen“, sagt Cäcilia Braun-Müller – denn die Kinder müssen die Lieder und Texte bis zum großen Auftritt auswendig können.

Corinna Gaupp spielt beim Krippen-Musical bereits zum zweiten Mal die Maria. „Ich habe die Maria wieder gemacht, weil ich den Text bereits kannte. Mir macht das Spielen und Singen großen Spaß“, sagt die Zehnjährige. | Bild: Marcel Jud

Dass sie seit Wochen am Samstagmorgen wegen der Proben früh raus musste, macht Corinna Gaupp nichts aus. Die Zehnjährige hat bereits im vergangenen Jahr mitgespielt und dieses Mal erneut die Rolle der Maria übernommen. „Die Proben waren schön – vor allem dass Frau Braun-Müller es wieder gemacht hat, finde ich cool“, sagt Corinna Gaupp. Der diesjährige Josef stimmt ihr zu. Ruben Kerber spielt zum ersten Mal mit. „Ich war diesmal alt genug und hatte große Lust drauf, mitzumachen“, sagt der Neunjährige.

Die Proben seien dieses Jahr wieder sehr gut gelaufen, freut sich auch Cäcilia Braun-Müller. Sie hofft, dass das Krippenspiel die Zuschauer begeistern wird. „Für mich ist es immer wieder eine sehr berührende Begegnung mit der Weihnachtsgeschichte, wenn sie von Kindern erzählt wird.“

Das Krippenspiel der Landjugendbewegung wird an Heiligabend, 24. Dezember, ab 16 Uhr in der Kirche St. Ulrich in Nenzingen aufgeführt