von Susanne Schön

Die Vorstandsmitglieder des DRK Ortsvereins Steißlingen-Orsingen zeigten sich bei der jährlichen Hauptversammlung optimistisch. Die Berichte gaben auch allen Anlass dazu, allen voran der des Bereitschaftsleiters Sven Hänsel. Denn im vergangenen Jahr wurde die Bereitschaft neu aufgestellt. Sven Hänsel ist der neue Bereitschaftsleiter, und zu seinem Stellvertreter Andreas Frank kam Oliver Kappus neu dazu. Seitdem laufen die vielen Sanitätsdienste in der Gemeinde und darüber hinaus wieder koordiniert.

Sven Hänsel und der Vorsitzende Artur Ostermaier lobten auch Rebecca Menzer für ihre Arbeit als Jugendleiterin und die zusätzlichen Stunden, die sie beispielsweise in die Vorbereitung der Dienstabende steckt, die wieder wöchentlich stattfinden. Und damit war man beim Thema Aus- und Weiterbildung angelangt. Denn zum einen ist es den Vorstandsmitgliedern ein großes Anliegen, dass die eigenen Mitglieder und vor allem die in der Bereitschaft Tätigen eine profunde Ausbildung auf neuestem Stand haben. Zum anderen werden auch die monatlichen Erste-Hilfe-Kurse für die Bevölkerung sehr gut angenommen. Übrigens hatten die 48 Mitglieder 5000 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet. Zu den Bereitschaftsdiensten kommen auch der Kleiderladen, der Seniorennachmittag und Blutspenden.

Kleiderladen erwirtschaftet Geld

Schatzmeisterin Anja Menzer legte in ihrem Bericht dar, dass man im vergangenen Jahr auf die Rücklagen zurückgreifen musste. Dies war aber geplant und zum Großteil den Ausgaben für die neue Dienstkleidung geschuldet. Ebenfalls klar wurde, wie sehr die Passivmitglieder durch ihren Beitrag von über 8800 Euro dem DRK-Ortsverein helfen, seine Aufgaben zu erfüllen. Auch der Kleiderladen, in dem 13 Frauen und Manfred Siems 4139 getragene Kleidungsstücke in rund 800 Stunden weiterverkauften, erwirtschaftete Geld. Dieses, so erläuterte Manfred Siems, ermöglichte Spenden an andere soziale Einrichtungen im Ort wie beispielsweise die Gemeinschaftsschule. Hier engagiert sich der Ortsverein auch beim Schulsanitätsdienst. Der neue Haushaltsplan umfasst rund 28 000 Euro.

Neben den vier offiziellen Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft (siehe Infokasten) gab es auch eine ungewöhnliche Ehrung. Artur Ostermaier wurde für 40 Jahre als Vorsitzender mit einer Einsatzjacke geehrt. Er habe sich weit über das übliche Maß für seinen Ortsverein eingesetzt, wusste Sven Hänsel. Und so viel Einsatz wird nun auch in Form der Einsatzjacke für Außenstehende sichtbar. Bernhard Volk listete als stellvertretender Vorsitzender all seine Leistungen auf und befand: „Du hast das alles sehr gerne und engagiert gemacht!“ „Das Rote Kreuz muss man im Blut haben“, erklärte der Geehrte freudig lachend.

Optimistische Aufbruchstimmung

Zum positiven Gesamtbild gehören neben der optimistischen Aufbruchstimmung, der guten finanziellen Lage sowie den treuen Mitgliedern auch fünf Neuaufnahmen, von denen Emma Hänsel und Manuel Seidel mit Handschlag offiziell begrüßt wurden. Manuel Seidel dankte als Vorsitzender des DLRG auch für die gute Zusammenarbeit der beiden Hilfsorganisationen. Emma Hänsel übernahm zudem das vakante Schriftführeramt und stieg damit auch gleich im Vorstand ein.