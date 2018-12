von Susanne Schön

Das Weihnachtstheater ist in Orsingen dieses Jahr verhext. Nicht etwa, weil die Laienschauspieler sich die Texte sofort merken können. Oder die Bedienung an den Aufführungstagen (26. Dezember und 5. Januar) besonders tollpatschig sein wird. Es liegt vielmehr am Stück selbst. Der Dreiakter "Verhexte Hexe" von Ralph Wallner wird in diesem Jahr vom Rad- und Motorsportverein (RMSV) aufgeführt.

Denn ein Besuch lohnt sich sicher. Auf das Stück kam Michael Joos im Urlaub. Dort traf er Laienschauspieler aus Bayern. Schnell fand man die gemeinsame Leidenschaft heraus, und die Bayern schickten eine Liste möglicher Stücke, die sie selbst schon aufgeführt hatten. Dabei schwärmten sie von der "Verhexte Hexe". Der Begeisterung konnten sich die Mitglieder des RMSV anschließen.

Detailverliebtes Bühnenarrangement

Pia Oexle führt Regie. Ihr Vater Joachim Oexle hat das Stück für badische Hörgewohnheiten umgeschrieben. Gerne nimmt sie auch im Drehbuch enthaltene Anregungen für die Schauspieler oder Requisiten und Bühnenbild auf. "Das Stück lebt von der außergewöhnlichen und unheimlichen Atmosphäre. Sowohl bei der Bühne und den Effekten als auch bei der Figur der Mari darf gerne mit viel Fantasie gezaubert, getrickst und übertrieben werden", rät das Drehbuch. Dreh- und Angelpunkt des Stücks ist natürlich das Hexenhaus von Kräuter-Mari. Als diese hat Julia Kerber den meisten Text, den sie allerdings, vielleicht doch mit Magie, schon im sehr frühen Stadium der Proben gut beherrscht.

Die Irrungen und Wirrungen im Spannungsbogen von Hexenhaus und Wallfahrtsort bieten den neun Laienschauspielern jede Menge Raum, ihren Figuren mit viel Wortwitz Leben einzuhauchen. Auch die Requisiten werden mit viel Liebe zum Detail auf der Bühne arrangiert. Die Zuschauer dürfen auf eine atmosphärisch dichte Aufführung gespannt sein.

Vereinsmitglieder sorgen auch für die Bewirtung

"Wir vom RMSV haben nicht so viele Mitglieder wie manch anderer Orsinger Verein. Ich freue mich, dass viele junge Mitglieder dieses Jahr auf der Bühne stehen", erklärt Julia Kerber, die auch für die Öffentlichkeitsarbeit des Rad- und Motorsportvereins zuständig ist. Doch die Theatertruppe ist ja nur die eine Seite der Medaille. Es braucht auch Menschen, die sich in der Bewirtung bei den Aufführungen engagieren. Viele Mitglieder des RMSV sind minderjährig oder im Seniorenbereich. Ebenfalls Theater spielen Kirchenchor, Sportverein und Musikverein. Aus Personalmangel fiel das Theater mit dem RMSV auch schon einmal aus. Umso erfreulicher, dass es dieses Jahr klappt.