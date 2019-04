von Susanne Schön

Die Diskussionen um die Landwirtschaft in der Öffentlichkeit und vor allem in den Medien würden sehr emotional geführt. Die sagte Andreas Deyer, Vorsitzender des Kreisverbands Stockach des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV), bei der Hauptversammlung des Vereins für ehemalige Landwirtschaftsschüler und Fortbildung im Landkreis Konstanz (VLF). Der VLF habe wichtigen Anteil daran, dass die Diskussionen versachlicht würden. Denn die vielfältigen Veranstaltungen, die Geschäftsführer Thomas Hepperle Revue passieren ließ, würden dazu beitragen, die Landwirte mit den neuesten Informationen in ihrem Fachgebiet zu versorgen. Viele Veranstaltungen würden zudem auch von Verbrauchen besucht. Partnerschaften gibt es dabei mit dem Landwirtschaftsamt und anderen Organisationen wie den Landfrauen.

In diesem Jahr wird es ebenfalls wieder viele Aktivitäten geben. Interessant für Verbraucher dürften vor allem die Hoffeste und das Bauernfrühstück sein. Zur gläsernen Produktion laden am 19. Mai Christian und Renate Weiß vom Grenzhof in Hilzingen-Riedheim, am 7. September Ingrid und Georg Frick von der Straußenfarm in Airach und Thomas Hägele vom Magdalenenhof in Hilzingen am 15. September. "Frühstück auf dem Bauernhof" gibt es am 7. Juli in fünf Betrieben aus dem Landkreis Konstanz und vier aus den Landkreisen Sigmaringen und Bodenseekreis.

Auch der Vorsitzende des VLF, Harald Zolg, hoffte, dass solche Veranstaltungen den Verbrauchern nahebringen, wie Landwirtschaft funktioniert und woher die Lebensmittel kommen. Er sprach ebenfalls die Bildung an. So bedauerte er, dass Ernährung und Hauswirtschaft aus den allgemeinen Bildungsplänen gestrichen wurde: "Schade, dass wir auf dem Weg sind, die Wertschätzung hierfür zu verlieren." Andreas Deyer rief dazu auf, für den Berufsstand Werbung zu machen. Es wäre fatal, wenn Schulen wie das Agrarwissenschaftliche Gymnasium aufgrund mangelnder Schülerzahlen zentralisiert würden, befand er.