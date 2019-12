Bernsteinperlen, Bronzenadeln, Messer und sogar Haarschmuck aus echtem Gold: Die archäologischen Ausgrabungen zwischen Orsingen und Wahlwies brachten bisher viele Überraschungen und seltene Funde ans Tageslicht. In seiner Berufslaufbahn hat Kreisarchäologe Jürgen Hald nur drei Mal Gold gefunden. Inklusive Orsingen. „Daran sehen Sie, wie selten solche Funde sind“, sagte er bei einem Vortrag im Stadtmuseum Stockach. Hald ist einer von gerade mal zwei Kreisarchäologen in Baden-Württemberg und hat diese Position seit 2001.

Rund 50 Interessierte kamen zum Vortrag von Kreisarchäologe Jürgen Hald, der im Alten Forstamt von den Ausgrabungen zwischen Orsingen und Wahlwies und den ungewöhnlichen Funden erzählte. | Bild: Löffler, Ramona

Er erzählte den rund 50 Interessierten von den bedeutendsten Funden auf dem Gebiet, das untersucht wird, weil dort künftig Kies abgebaut werden soll. Das Areal sei eigentlich eine ungewöhnliche Lage für eine Siedlung, so Hald. Aber dennoch lebten dort in der mittleren und späten Bronzezeit Menschen. Es gab inzwischen auch Funde aus der Eisenzeit, doch er beschränkte sich darauf, von den Entdeckungen aus der Bronzezeit zu erzählen.

Kreisarchäologe Jürgen Hald (links) und Stadtmuseumsleiter Johannes Waldschütz (rechts) | Bild: Löffler, Ramona

Rückschlüsse für die Region

Hald rückte diese auch in den Gesamtzusammenhang von Dingen die bereits vor Jahrzehnten in Orsingen und Nenzingen entdeckt worden sind. Das Fazit: Hier lebten auch sehr wohlhabende Leute. Denn neben einfachen Gegenständen kamen an mehreren Stellen auch teure Grab-Beigaben, Waffen oder anderes zu Tage.

Eine der großen Herausforderungen bei den Ausgrabungen war die Überlagerungen mit Erdmaterial. Hald erzählte, dass die Mitarbeiter teilweise sehr tief graben mussten. Spuren früherer Besiedlungen seien auch oft nur für das geschulte Auge zu erkennen. So zeigt sich zum Beispiel ein Hausgrundriss an Erdverfärbungen, wo einst die Holzpfeiler gestanden haben.

Überraschende Grabfunde

Zwei Brandgrab-Felder waren Überraschungen bei den Ausgrabungen. Das eine hat 26 Gräber, das andere hatte sieben. Ein Grab auf dem größeren Feld hatte noch alle Beigaben, während die anderen beraubt waren. „Das war wohl schon ein bis zwei Generationen nach der Beerdigung“, sagte er. Eine Vermutung sei, dass sich Verwandte die Wertsachen aus dem Grab geholt hätten.

Die kleinen Goldspiralen (rechts oben) und Bernsteinperlen gehören zu den Funden.

Das intakte Grab mit Gefäßen und Bronzebeigaben war schon eine kleine Sensation. Doch in einem der anderen kamen dann noch die seltenen Goldschmuckfunde und Bernsteinperlen ans Licht. „Das ist wirklich ein ganz toller Fund.“

Punkt um Punkt entstand eine Karte mit Markierungen von tausenden Fundstellen, aus denen die Experten die Friedhöfe, Gebäudegrundrisse und somit ganze Siedlungen erkennen können. Das sei nur nicht so einfach, weil sich Manches überlagere, erläuterte Hald und verglich es scherzhaft mit Malen nach Zahlen. An einer Stelle habe sich zum Beispiel eine Struktur mit vier Häusern gezeigt. Diese seien nordwest/südost-orientiert gewesen. „Das lässt einen planerischen Gedanken und vielleicht eine Parzellierung erkennen“, so Hald. Rest von verbrannten Holzpfosten deute auch darauf hin, dass ein Teil der Siedlung abgebrannt sei.

Kreisarchäologe Jürgen Hald (rechts) erklärt einen Grabfund. Bei ihm stehen (von links) Andreas Drewing (Geschäftsführer Kieswerk Hardt), Armin Höfler und Georg Häußler (beide Geschäftsführer von Archaeo Task). Bild: Ramona Löffler | Bild: Löffler, Ramona

Entdeckungen zum damaligen Leben

Immer wieder kamen auch Brandgruben ans Licht. „Wahrscheinlich waren das Erdöfen“, erklärte Hald. Diese könnten für Feste angelegt worden sein, um große Mengen Fleisch zu braten. An einer Stelle mit mehrere Gruben werde ein Festplatz vermutet. Mitarbeiter hätten das sogar selbst mal mit einem Spanferkel versucht und es habe geklappt.

Tonscherben mit Dreiecksmuster. Keramikscherben wie diese erlauben eine Zuordnung zur Bronzezeit. Das Muster ist typisch für sie. Bild: Ramona Löffler | Bild: Löffler, Ramona

Eine von vielen Zuhörer-Fragen an Hald war am Ende die nach der Herkunft der Metalle. Er erzählte, dass Bronze eine Legierung aus Kupfer und Zinn sei. Kupfer sei vermutlich aus Chur gekommen, Zinn aus der Bretagne oder Südengland. Die Metalle seien auch immer wieder eingeschmolzen und recycelt worden.

