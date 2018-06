Der Fahrer des Lasters, aus dem der Kraftstoff geklaut wurde, hat währenddessen im Führerhaus geschlafen.

Der Vorfall ereignete sich laut einer Pressemitteilung der Polizei in der Nacht zum Dienstag auf dem Parkplatz Nellenburg Süd an der Autobahn 98. Der Mitteilung zufolge führte eine Dieselspur quer über den Parkplatz zu einer Stelle, an der am Vorabend ebenfalls noch ein Sattelzug geparkt hatte. Das Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (077 33) 99 60 0.