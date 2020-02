von SK

Die Vorfälle ereigneten sich laut einer Mitteilung der Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag vermutlich gegen 3 Uhr in der Nähe von Schloss Langenstein. Einer oder mehrere unbekannte Täter haben demnach eine Fensterscheibe und in zwei Fällen jeweils eine Scheibe einer Haustür eingeschlagen. Außerdem wurden ein Briefkasten beschädigt und an einem Auto die Scheibenwischer abgebrochen. Den Schaden beziffert die Polizei mit insgesamt 550 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeirevier Stockach unter Telefon (077 71) 93 91 0 entgegen.