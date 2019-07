Laut einer Mitteilung der Polizei wollte ein 72-Jähriger, der mit seinem Mofa aus Richtung Stockach kam, nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei übersah er den auf dem Radweg in gleicher Richtung fahrenden Mann. Der 36-Jährige konnte zwar einen Zusammenstoß durch eine Vollbremsung verhindern, aber stürzte und verletzte sich dabei. An dem Fahrrad entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.