von Susanne Schön

Schloß Langenstein gehört mit seinen vielen Gebäuden zur Gemeinde Orsingen-Nenzingen. Doch im Einsatzfall würden immer mehrere Feuerwehren alarmiert und dazu weitere Retter. Bei einer Übung mit den Feuerwehren aus Eigeltingen, Mühlhausen-Ehingen, Orsingen-Nenzingen, Steißlingen und Stockach wurde der Ernstfall, der Brand in einer Maschinenhalle, geübt. Zum einen können nun die Einsatzpläne an die neuen Gegebenheiten angepasst werden und zum anderen stand vor allem die Wasserversorgung auf dem Prüfstand.

Bei einem Einsatz dieser Größe ist eine Führungsgruppe eine große Hilfe für den Einsatzleiter. Hier liefen die Informationen der vielen Aktivitäten von Wasserversorgung, Brand und Sammelplatz zusammen und wurden dokumentiert. Hier herrschte auch der Überblick, wo sich die über 70 Einsatzkräfte befanden.

Die Führungsgruppe bespricht sich.

Marcel Krafft von der Feuerwehr Orsingen-Nenzingen (rechts) gab bei einer Lagebesprechung mit der Führungsgruppe seine Informationen weiter.

Es gibt bei der Feuerwehr unterschiedliche Fahrzeuge je nach Einsatzart. Eine Drehleiter haben meist nur Wehren in der Stadt mit hohen Gebäuden. Sie waren hier vor allem für die Menschenrettung gedacht. Doch sind sie bei Gebäudebränden allgemein eine Hilfe, da der Brand unter Umständen von unten nicht gelöscht werden kann oder der Zugang auf das Dach nicht mehr sicher ist.

Je nach Art des Einsatzes ist eine Drehleiter sehr wichtig.

Übungsannahme war ein Brand in einer Maschinenhalle mit vier Verletzten. Um diese zu retten, waren Atemschutzgeräteträger im Einsatz. Sie werden genau überwacht, damit ihnen die Pressluft nicht ausgeht. Durch das zusätzliche Gewicht des Atemschutzgeräts und das eingeschränkte Gesichtsfeld wird die Arbeit anstrengender. Die Ausrüstung schützt vor Verletzungen. Zudem wird bei Rettungen immer zu zweit agiert.

Hier retten Einsatzkräfte bei der Übung einen der Verletzten.

Bei jedem Feuerwehreinsatz steht die Rettung von Leben an erster Stelle. Bei einem Brand holen die Atemschutzträger die Verletzten aus dem brennenden Gebäude, an der Rauchgrenze werden sie den Feuerwehrkameraden oder den Helfern vom Roten Kreuz übergeben. Hier war der Ortsverein Steißlingen-Orsingen mit Unterstützung aus Stahringen und Tengen aktiv. Die vier Verletzten wurden von der Feuerwehr geschminkt.

In sicherer Entfernung vom Einsatzort bauten die Kräfte des DRK den Sammelplatz auf. Hier bringen Feuerwehrmänner einen weiteren Verletzten.

Helfer des DRK versorgen die Verletzten.

Großes Thema war bei der Übung die Frage, wäre ausreichend Wasser mit ausreichendem Druck vorhanden. So brachten zwar drei Feuerwehrfahrzeuge selbst Wasser an den Übungsort, doch ist dieses schnell aufgebraucht. Es galt über lange Strecken von über 1,5 Kilometern eine Wasserversorgung aufzubauen und die Versorgung von den drei Entnahmestellen Schloß, Golfclub und Portugieser Hof, die in Kette geschalten wurden, eventuell durch Pumpen zu verstärken.

Die Wasserversorgung war bei der Übung ein wichtiges Thema.

Es wurden auch verschiedene Szenarien durchgearbeitet, zum Beispiel wo die Pumpen am effektivsten arbeiten.

Die Schläuche liefen über Lange Strecken an der Straße entlang.

Zusammenarbeit ist wichtig: Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des DRK arbeiten im Ernstfall eng zusammen. Es ist auch wichtig, diese Zusammenarbeit immer wieder zu üben, und die Abläufe der weiteren an der Rettung beteiligten Blaulichtorganisation kennenzulernen.

Feuerwehr und DRK arbeiten eng zusammen.

Mit der Drehleiter aus Stockach konnte das Dach effektiv von oben gelöscht werden.

Am Ende der Übung besprechen die Retter und andere Beteiligten rückblickend den Ablauf.