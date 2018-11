von Susanne Schön

Singen tut gut und ist gesund – das ist unbestritten. Entsprechend gut gelaunt betraten die 26 Sänger des Nenzinger Gesangvereins bei ihrem Jahreskonzert die Bühne. Sie hatten ein intensives Trainingsprogramm in den vergangenen Wochen erfüllt und waren hoch motiviert und sowohl einzeln, als auch im Zusammenklang eine Wohltat für ihr Publikum. Trainerin war Chorleiterin Lidia Gikal. Moderiert wurde der Abend von Martin Löffler, der interessante Einblicke in die Stücke gab. Josef Weimert untermalte den Gesang gekonnt am Klavier.

Die Liebe als wichtigstes Thema des Gesangs

Als gesündeste Übung empfand Lidia Gikal wohl die Liebe. Sie tauchte in vielen Liedern auf, sowohl als Liebe zwischen zwei Menschen als auch als Heimatliebe. Es gab aber auch wertvolle Tipps wie "Steck dir deine Sorgen an den Hut" oder "Wege entstehen beim Gehn". Ebenso gab es tröstliche Gedanken aus der Lebenspraxis: "Wunder geschehn". Es gab Träume vom Sommer, die den November erhellten und den Ratschlag: "Schenke ein Lächeln". Bewundernd blickte der Gesangverein auf die Frauen, für die scheinbar nichts ein Problem ist.

Freude an der Gemeinschaft

Das Wellnessprogramm für die Seele kam beim Publikum sehr gut an. Es gab viel Applaus und es wurde mitgesungen. Dem Fitnessprogramm der Nenzinger schloss sich auch der Heudorfer Leopold Roth an. Der Sänger erklärte: "Wir singen Lieder, die Spaß machen!" Nach den Proben werde die Gemeinschaft gepflegt. Diese Freude am Singen und an Gemeinschaft konnten die Konzertbesucher auch nach dem Konzert erleben, als der Gesangverein spontan nochmals an der Bar sang.

Publikum fordert viele Zugaben

Der Vorsitzende des Gesangvereins, Bernd Frank, bekannte: "Alles, was hilft, uns wohlzufühlen, ist unser Thema." Er hoffe, dass es gelungen sei, die Zuhörer anzustecken. Dass der Funke übergesprungen ist, zeigten die Forderung nach Zugaben und, dass die Besucher nach dem Konzert in der Rebberghalle verweilten.

Auch der Gastchor kommt gut an

Gastchor war die Chorgemeinschaft Blumenfeld-Tengen-Talheim unter der Leitung von Thomas Löchle. "Wir haben die Sänger bei einem Konzert in Raithaslach gehört und spontan gefragt, ob sie zu unserem Konzert kommen möchten", erklärte Bernd Frank. Der 16-köpfige Männerchor gab sechs Lieder und zwei Zugaben zum Besten. Der vierstimmige Chor stellte sich sängerisch vor. Es braucht alle Stimmen, damit die klangvolle Harmonie entsteht, die das Publikum verzaubert. Zum gelungenen Gastauftritt gehörte eine weitere Portion Selbstironie: "Wir sind die alten Säcke".

Chorleiterin hofft auf neue Sänger

Insgesamt bewies das Konzert, dass Chorgesang immer noch begeistern kann. Die Stückauswahl ging quer durch alle Genres und man blieb in der deutschen Sprache. Ob die beiden Chöre mit Begleitung am Klavier sangen oder a cappella, die Sänger und ihre Chorleiter bewiesen viel Freude am Gesang. So hoffte nicht nur die energiegeladene Chorleiterin der Nenzinger, Lidia Gikal, dass sich der ein oder andere anstecken ließ und einmal bei einer Chorprobe vorbeischaut.

Zum Verein Eingeladen hat der Gesangverein Nenzingen. Chorleiterin ist Lidia Gikal. Der Vorstand besteht aus Bernd Frank (Vorsitzender), Martin Löffler (stellvertretender Vorsitzender), Beatrice Seliger (Schriftführerin), Richard Frei (Kassierer), Ulrike von der Bey (Notenwartin), Inge Fecht (Stimmenvertreterin Alt), Konrad Martin (Stimmenvertreter Tenor), Martina Siebrecht (Stimmenvertreterin Sopran), Eugen Auer (Stimmenvertreter Bass). Der Gesangverein wurde 1857 als Männergesangverein gegründet. 120 Jahre später wurde er zum gemischten Chor. Unter dem heutigen Namen Gesangverein 1857 Nenzingen steht er seit 2007 im Vereinsregister. Er hat aktuell 26 Mitglieder.

