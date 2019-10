Der Gemeinderat von Orsingen-Nenzingen hat erneut über den Entwurf des Bebauungsplans „Ortsmitte“ beraten. Dieser soll im unteren Teil den Bereich zwischen Torkelplatz und Hans-Werner-Weg und im oberen Teil den Bereich vom Torkelweg bis zur Nenzinger Straße umfassen. Die nördliche Grenze stellt der Krebsbach dar.

Verkehrsführung ist schwierig

Aufgrund der vom Rat verhängten Veränderungssperre kann momentan innerhalb dieses Gebietes niemand tätig werden, es sei denn, die Gemeinde stimmt zu. In der Entwurfsplanung gehe es nun um die Freiflächen, die auch potentielle Bauflächen seien, erklärte Bürgermeister Bernhard Volk.

Die Verkehrsführung sei schwierig, da die Straßen nicht sehr breit seien. Durch Kindergarten und Kirche herrsche ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Außerdem nutze die Feuerwehr die Mühlenstraße für die Zu- und Abfahrt zum Gerätehaus.

Sieben Baufenster angedacht

Die Umgebungsbebauung gebe die Strukturen vor, so Volk. Vorgesehen sind drei neue Baufenster mit einer Grundflächenzahl von 0,4 (maximal 40 Prozent der Gesamtgrundstücksfläche dürfen bebaut werden), einer Firsthöhe von maximal 11,25 Metern und höchstens fünf Wohneinheiten je Baufenster.

Außerdem sind vier Baufenster im Bereich von Bestandsgebäuden angedacht, die ebenfalls eine Grundflächenzahl von 0,4, eine Firsthöhe von 8,75 bis 11,25 Metern sowie eine maximale Anzahl von zwei bis fünf Wohneinheiten haben dürfen.

Rat stimmt Entwurfsplanungen zu

Volk sagte, Landwirtschaft im derzeitigen Umfang wäre weiterhin möglich. Man stelle sich Einzelhäuser vor, die höchstens zweigeschossig sein dürften. „Die Firsthöhen sind so wie in Neubaugebieten üblich, bei den Dachformen ist so ziemlich alles zugelassen, was man im Dorf schon findet.“

Orsingen-Nenzingen Damit der Dorfkern erkennbar bleibt: Rat stellt Bebauungsplan für Orsingens Ortskern auf Das könnte Sie auch interessieren

Er wies auf die besondere Lage hin, die sich durch die Kirche als Baudenkmal ergebe. „Es ist ein Novum für uns, dass man innerorts einen Bebauungsplan aufstellt. Nicht nur die Behörden werden beteiligt, auch Bürger und Eigentümer.“ Einige Räte äußerten ihre Sorge vor zu dichter Bebauung. Schließlich stimmte das Gremium der Entwurfsplanungen bei zwei Enthaltungen zu.