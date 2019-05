Es hat beim Thema Gutachterausschuss etwas länger gedauert. Aber nachdem einige Nachfragen und Bedenken auf Seiten des Gemeinderats geklärt werden konnten, stimmte das Gremium in seiner jüngsten Sitzung bei zwei Enthaltungen für einem gemeinsamen Gutachterausschuss und eine gemeinsamen Geschäftsstelle mit der Stadt Radolfzell, den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Stockach und den Gemeinden des Verwaltungsverbands Höri. Die Zustimmung gilt auch, falls eine der beteiligten Gemeinden die Ausschuss-Bildung ablehnt.

Bisher erstellt ein Gutachterausschuss der Gemeinde die Verkehrsgutachten. Rechtliche Vorgaben wie 1000 Verkaufsfälle, aus denen objektiv Liegenschaftszinsen, Marktfaktoren und andere Richtwerte abgeleitet werden könnten, seien so jedoch nicht zu erfüllen, erläuterte Bürgermeister Bernhard Volk in der Ratssitzung. Auch künftige Veränderungen im Steuerbereich, insbesondere bei der Grundbesteuerung, könne eine kleine Gemeinde nicht bewältigen. Im gemeinsamen Gutachterausschuss solle insbesondere die professionelle und nach dem Gesetz längst vorgeschriebene Kaufpreisauswertung gemacht werden.

Die Verwaltung habe mehrfach mit der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses der Stadt Radolfzell gesprochen, um die offenen Fragen zu klären. Kosten entstünden hauptsächlich durch die Schaffung einer eigenen Geschäftsstelle mit drei Personen und durch Entschädigungsleistungen für die ehrenamtlichen Gutachter. Davon würden die Gebühreneinnahmen abgesetzt, die sich durch die Erstellung von Verkehrswertgutachten ergeben. Der entstehende Zuschussbedarf werde proportional auf die Mitgliedsgemeinden verteilt, sagte Volk. „Daraus ergibt sich ein Anteil von 3,70 Euro je Einwohner und für die Gemeinde eine jährliche Gesamtbelastung von etwa 13 000 Euro“, so der Bürgermeister.

Regionale Unterschiede würden berücksichtigt. Das soll auch durch die örtlichen ehrenamtlichen Mitglieder des Gutachterausschusses gewährleistet werden, die zur Ermittlung der Bodenrichtwerte und zu Einzelgutachten herangezogen würden. Hier hakte Gemeinderätin Christine Leithe ein: 2016 habe man sechs lokale Gutachter für fünf Jahre bestimmt. Nur drei würden es ab 2020 sein. Sie fragte, ob das nicht ein Nachteil sei. „Wenn sich rechtliche Grundlagen verändern, können sich auch Amtszeiten verändern“, antwortete der Bürgermeister.

Roman Roth betonte, er sei nach wie vor nicht begeistert, da er den Vorgang als Entmündigung der Bürger empfinde. Und 13 000 Euro seien deutlich höhere Kosten als bisher. Auch Roland Riegger sagte, er habe sich zunächst überrumpelt gefühlt und sei froh, dass die Verwaltung nach weiteren Informationen gefragt habe. Man werde ein weiteres Stück Autonomie abgeben, was beim Grundbuchamt auch nicht einfach gewesen sei. Er habe ein etwas ungutes Gefühl, sehe aber die Notwendigkeit ein.

Riegger hofft, dass in der Verwaltung dadurch deutlich weniger Arbeit in erster Linie für Hauptamtsleiter Günther Reichle anfalle. Volk erklärte, Informationen müssten transportiert werden, das werde nicht ganz ohne die Arbeit der Gemeinde gehen. „Die eigentliche Auswertungsarbeit wird bei uns so aber nicht mehr stattfinden.“