Ein geplantes Wohnhauses mit zwölf Wohneinheiten, zwölf Garagen und zehn Stellplätzen in der Nenzinger Straße in der Ortsmitte von Orsingen sorgt für Unmut. Weil es bei der Anzahl der Vollgeschosse noch Klärungsbedarf gebe, nahm Bürgermeister Bernhard Volk diesen Punkt in der Gemeinderatssitzung von der Tagesordnung.

Anwohner kritisieren Pläne

Einige Zuhörer waren extra wegen dieser Angelegenheit ins Rathaus gekommen. Unter ihnen waren Miriam und Markus Zimmermann. Sie waren als Anwohner vorab über das Bauvorhaben informiert worden. Beide äußerten nach der Sitzung große Bedenken gegenüber dem Neubau.

„Natürlich wussten wir, dass auf dieses Grundstück etwas Großes kommen würde. Aber so ein Klotz?“ fragte Miriam Zimmermann. Nach ihrer Meinung entstünden dadurch viele Probleme.

Neben Bushaltestelle und Kindergarten

„Hier ist die Durchgangsstraße. Die Zufahrt würde direkt neben der Bushaltestelle liegen. An dieser Haltestelle stehen morgens 50 Kinder und mehr, es kommen drei Busse zeitgleich“, zählte die junge Mutter auf.

Direkt gegenüber befinden sich außerdem die Kirche und der Kindergarten. „Viele Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto. Die Kreuzung ist jetzt schon ein neuralgischer Punkt im Ort“, sagte sie.

Exempel für weitere Grundstücke?

Ihr Mann ergänzte, die Parkplatzsituation werde sich weiter verschärfen und die Infrastruktur überlastet. Ihm fehle ein Gesamtkonzept für die Ortsentwicklung. „Für den Frieden im Dorf wäre es ganz sicher besser, wenn für jeden vorab klar wäre, was geht und was nicht. Man könnte doch grundsätzlich maximale First-, Trauf- und Geschosshöhen sowie die Anzahl der Wohneinheiten festlegen“, regte er an.

Er sorge sich zum einen, dass durch das Haus ein Exempel für weitere freie Grundstücke statuiert werde. Zum anderen verstehe er nicht, warum für den Bereich hinter der Kirche der Bebauungsplan „Ortsmitte„ beschlossen wurde, um den Bau eines ähnlich großen Hauses zu verhindern, es auf der anderen Straßenseite jedoch offenbar nicht störe, wenn zwischen kleineren Häusern ein so großes Gebäude stehe. Beide warten nun gespannt auf den Ratsbeschluss.