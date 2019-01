Die Gemeinde modernisiert ihre Trinkwasser-Aufbereitung. Im Hochbehälter Nenzingen wird das geförderte Trinkwasser seit 20 Jahren über eine Ozonanlage aufbereitet. Weil die Beschaffung notwendiger Ersatzteile zunehmend schwieriger wird, soll die bestehende Ozonanlage durch eine neue, dem Stand der Technik entsprechende, Anlage ersetzt werden. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, den Auftrag für Lieferung und Montage einer neuen Ozonanlage zum Angebotspreis von rund 70 700 Euro an die Firma Hydro-Elektronik GmbH aus Ravensburg zu vergeben.

Es lag nur dieses eine Angebot für eine neue Ozonanlage vor. Daher fragte Gemeinderat Joachim Kiewel nach Alternativangeboten. Bürgermeister Bernhard Volk sagte, laut Beratungsbüro sei der Angebotspreis durchaus marktüblich.

Mit Ozon gegen Keime und Erreger

Der besondere Vorteil von Ozon liegt in der umweltfreundlichen Wirkungsweise. Schadstoffe, Farben, Gerüche und Mikroorganismen werden direkt durch Oxidation zerstört, ohne dass schädliche Nebenprodukte entstehen. Das Ozon wird durch diesen Oxidationsprozess in der Regel vollständig verbraucht und zerfällt wieder zu Sauerstoff. Durch den Einsatz von Ozon (Ozonung) wird Rohwasser also desinfiziert und oxidiert und kann zu Trinkwasser aufbereitet werden.

Ozon sei sehr aggressiv gegenüber Keimen und Erregern, bestätigte Franz-Josef Hartmann, Leiter der Technischen Dienste. Mit der noch laufenden Anlage sei man sehr zufrieden. Daher wolle man auch nicht auf andere Techniken wie UV-Anlagen oder den Einsatz von Chlor umstellen.

Techniker sprechen von guten Erfahrungen mit der bisherigen Anlage

Bürgermeister Volk betonte, es sei notwendig, den hygienisch und chemisch einwandfreien Zustand des Trinkwassers sicherzustellen. Die automatische Leit- und Steuertechnik müsse ebenfalls getauscht werden. Nach den Sanierungen an den Hochbehältern und den technischen Erneuerungen in den Wasserversorgungsanlagen kämen dann bis auf Kosten für Arbeiten an Wasserleitungen in diesem Bereich vorerst keine weiteren Ausgaben auf die Gemeinde zu.