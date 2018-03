Orsingen Orsingen: Mutmaßliches Räubertrio festgenommen

Die Beamten haben zwei der Tatverdächtigen bei einem geplanten Raubüberfall in Orsingen-Nenzingen geschnappt. Den dritten Mann nahmen die Polizisten zwei Tage später fest.

Die Polizisten griffen bereits am vergangenen Donnerstag bei einem geplanten Raubüberfall auf einen Discountermarkt in Orsingen-Nenzingen zu, wie es in einer Pressemitteilung heißt, die das Polizeipräsidium Konstanz am Montagabend verbreitete. Demnach war ein Einsatzkommando der Polizei zur Stelle, um die beiden Männer festzunehmen. Einen dritten Mann haben die Beamten zwei Tage später festgenommen. "Bei den anschließenden Durchsuchungen konnten verschiedene Tatmittel aufgefunden werden", heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die drei Männer stehen demnach in dringendem Verdacht, neben der geplanten Tat im Kreis Konstanz noch weitere Raubüberfälle begangen zu haben.

Vorausgegangen war den Festnahmen der Meldung zufolge intensive Ermittlungsarbeit, die im Januar nach einem Raubüberfall auf einen Supermarkt in Winterlingen bei Albstadt begann. Kriminalkommissariat Balingen und Staatsanwaltschaft Hechingen suchten mit einer speziell eingerichteten Ermittlergruppe nach den Tätern. Ende Februar gab es einen ähnlichen Raubüberfall auf einen Supermarkt in Gammertingen (Kreis Sigmaringen). Ab diesem Zeitpunkt waren auch die Kriminalpolizei Sigmaringen und die Kripo-Direktion Rottweil an den Ermittlungen beteiligt.

Maßnahmen haben nun Erfolg gezeigt

Während der gemeinsamen Recherchen rückten dann die drei Männer im Alter zwischen 19 und 28 Jahren, die nun festgenommen wurden, in die Aufmerksamkeit der Ermittler. Die gezielten Maßnahmen haben nun Erfolg gezeigt, heißt es in der Pressemeldung weiter. Nach den bisherigen Ermittlungen haben die drei Männer demnach auch am 13. März einen Supermarkt in Bitz, das ebenfalls in der Nähe von Albstadt liegt, überfallen. Bei den drei Überfällen wurden zusammen etwa 17.000 Euro in bar erbeutet. Verletzt wurde bei den Überfällen zwar niemand. Mitarbeiter der Märkte sind seit den Taten aber psychisch belastet.

Die drei Tatverdächtigen wurden inzwischen dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Gegen alle drei wurde Haftbefehl erlassen. Die drei Männer wurden in verschiedene Gefängnisse eingeliefert, wie es in der Mitteilung heißt. Weitere Ermittlungen sind demnach im Gange.