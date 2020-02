von Felix Hauser

Ein 39-jähriger Mann aus Radolfzell wurde vom Amtsgericht Stockach wegen Nötigung und Beleidigung zu einer Geldstrafe von 525 Euro verurteilt (35 Tagessätze zu je 15 Euro). Laut dem Vertreter der Staatsanwaltschaft rüttelte der Angeklagte im Dezember 2018 an einem Bahnhof im Raum Stockach am Auto des mit ihm verwandten Geschädigten, der auf seine Tochter wartete und sagte: „Wo ist mein Geld? Ich mach dich fertig.“ Anschließend habe sich der Angeklagte hinter das Auto des Geschädigten gestellt, sodass dieser nicht wegfahren konnte. Als der Verwandte damit drohte, die Polizei zu rufen, habe er aufgegeben.

Allerdings sei er am selben Abend beim Geschädigten zuhause aufgetaucht. Im November 2018 habe der Angeklagte den Geschädigten per SMS unter anderem als „Schwager-Schwuchtel“, „dummes Wessi-Arschloch“ und „fettes Wessi-Schwein“ bezeichnet. Die Anklage lautete deshalb auf Nötigung (Paragraf 240 Strafgesetzbuch) und Beleidigung (Paragraf 185 Strafgesetzbuch).

Angeklagter gibt den Vorfall zu

Der Angeklagte, der ohne Verteidiger in die Verhandlung kam, räumte die ihm vorgeworfenen Straftaten ein. Er betonte, dass er nicht die Absicht hatte, sich zu prügeln, und bereue, was passiert ist. Er habe durch Zufall das Auto des Verwandten am Bahnhof gesehen. Der Geschädigte sei sein Ex-Schwager und Ex-Chef.

Streit um Geld

Auf Nachfrage von Richterin Julia Elsner nach den Gründen des Verhaltens, erklärte er, dass er dem Geschädigten vor fünf bis sechs Jahren 57 800 Euro aus einer Erbschaft von seiner Oma geliehen habe. Außerdem schulde er ihm noch ein Gehalt von etwa 12 000 Euro. Seit drei Jahren reagiere der Geschädigte nicht auf Anwaltsschreiben. Um das Geld zurückzuerhalten, laufe gerade eine zivilrechtliche Klage, sagt der Beschuldigte. Gegen den Strafbefehl des Amtsgerichts in Höhe von 1050 Euro vom Oktober 2019 hatte er Einspruch eingelegt, weshalb die Verhandlung nötig war.

Geldstrafe in Höhe von 525 Euro

Einen Täter-Opfer-Ausgleich lehnte laut Elsner der Geschädigte ab und eine Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage nach Paragraf 153a der Strafprozessordnung der Angeklagte. Er wolle, dass ihm endlich jemand zuhöre, sagte der Angeklagte dazu. „Die Vorgeschichte spielt hier nur am Rand eine Rolle. Sie tauchen da auf. Das ist schon eine bedrohliche Lage“, sagte Richterin Julia Elsner. Diese Art und Weise sei nicht richtig, fügte sie an. Da der Angeklagte geständig war, schlug sie eine Geldstrafe in Höhe von 525 Euro vor.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft war damit einverstanden und stellte formal dazu den Antrag. Ebenso der Angeklagte selbst. „Der Tagessatz von 15 Euro kommt zustande, weil der Angeklagte mit 750 Euro netto so viel wie mancher Sozialhilfeempfänger hat und für sein Geld arbeiten geht“, begründete Julia Elsner das Urteil. Als Zeugen waren der Geschädigte, dessen Tochter und die Ehefrau des Angeklagten geladen. Ihre Aussagen waren nicht mehr nötig.