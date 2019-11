von Susanne Schön

Magische Momente erlebten die Besucher der Nenzinger Turnhalle bei der „Nacht der Magie„ des Zauberzirkels Konstanz. Die Mitglieder zeigten die ganze Vielfalt der Magie. Und vor dem Finale traten auch Steffen Kaiser und David Langendörfer auf. Die beiden werden 2020 bei den Deutschen Meisterschaften der Magier in der Kategorie Manipulation starten und waren der unerwartete Höhepunkt des Abends.

Wie geht das?

Wie so oft an diesem Abend fragten sich die Zuschauer: „Wie geht denn das?“ oder „Wie ist das möglich?“ Als Antwort bemühte Arnt Meyer, der als Zauberer Piccolo durch den Abend führte, ein Zitat von Antoine de Saint-Exupéry: „Nur mit dem Herzen sieht man gut! Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ Und so ließen sich viele Zuschauer in der ausverkauften Halle gerne verzaubern. Zum Glück musste man sich nicht entscheiden, welcher Künstler einem am besten gefallen hat. Denn man hatte die Qual der Wahl zwischen sieben unterschiedlichsten Zauberkünstlern plus dem Zauberer-Duo, welches einem den Atem stocken ließ.

Zauberer FAN (rechts) band auch das Publikum in seine Magie mit dem Zauberwürfel ein.

Louis Matin alias Jürgen Polzin reiste aus Radolfzell an. Einen weniger weiten Weg hatte Torsten Brachmüller aus Winterspüren. Er wurde beim magischen Krimi von seinen Kindern unterstützt und von einem Zuschauer. Ulima alias Ulrich Martens aus Ludwigshafen verzauberte sein Publikum mit LED-Magie. Für Lacher sorgte Bauchrednerin Elsbeth Paschke aus Worblingen mit ihrem Opa Leo. Denn die beiden philosophierten über das Abnehmen: „Shampoo ist für mehr Fülle. Spüli ist stark gegen Fett!“ Oder über Frauen, die um Mitternacht Vorträge über Alkoholmissbrauch halten.

Lokalmatador war Claude Roman alias Armin Ruhland aus Nenzingen. Er verblüffte mit Reisen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die für die Zuschauer unerklärlich blieben. Ruhland konnte anhand der Zeitmaschine, die er von seinem Onkel geerbt hatte, ausgerissene Buchseiten wieder einfügen, das zufällig in einem Buch gefundene Wort „Gesichtsausdruck“ rein telepathisch lesen und hatte schon vor seinem Auftritt einen Umschlag mit dem Ort im Publikum abgegeben, der dann zufällig und mit verbundenen Augen auf einer Landkarte markiert wurde.

Armin Ruhland wohnt in Nenzingen. Als Claude Roman verzauberte der Lokalmatador sein Publikum mit Mentalmagie.

Philosophische Magie präsentierte Zauberer FAN alias Manfred Jait aus Singen. „Wir sind hergekommen, um das Unmögliche zu sehen“, erklärte er und zerriss eine Zeitung, sodass die Zuschauer es sehen und hören konnten – und doch war sie an einem Stück. „Ich habe mein Leben dabei“, bekannte er und ließ die Zuschauer daran teilhaben. Anhand geometrischer Formen, die in den Rahmen seines Lebens passten und das auch noch taten, als er Ereignisse hinzufügte, verband FAN Philosophie, Mathematik und Magie.