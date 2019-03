von Susanne Schön

Obwohl die Musik naturgemäß bei einem Musikverein der Dreh- und Angelpunkt ist, gibt es noch vieles anderes aus dem Vereinsleben zu berichten. So war auch die Finanzierung dieses Hobbys im vergangenen Jahr eine Daueraufgabe. Themen bei der Mitgliederversammlung waren zudem die Gestaltung der Jugendarbeit und damit die Zukunft. Traditionell ging der Versammlung des Musikvereins die Hauptversammlung seines Fördervereins voran (siehe Infotext).

Der Förderverein konnte auch in diesem Jahr wieder 5500 Euro überweisen, etwa die Hälfte zweckgebunden zur Förderung der Jugendarbeit. Wie attraktiv diese ist, stellte Jugendleiter Robin Tritschler vor.

Präsident Andreas Fritschi ehrt Matthias Trunk, Birgit Joos und Joachim Lock (von links) für zehn Jahre im Vorstand des Musikvereins Orsingen.

Musikalische Früherziehung und Blockflötengruppen seien ebenso gut besucht wie das Vororchester VOrNe und das Jugendblasorchester Orsingen-Nenzingen. In den beiden Ensembles spielen Jugendliche aus beiden Ortsteilen der Doppelgemeinde. 21 Zöglinge seien dabei, davon sind acht Neuzugänge. Die Kinder und Jugendlichen haben viele Auszeichnungen bekommen und erführen bei ihren zahlreichen Auftritten große Wertschätzung.

Oliver Sauter, der Vorsitzende des Ressorts Musik, lobte die Jugendleiter der beiden Vereine dafür, dass sie ein einheitliches Ausbildungskonzept erarbeitet haben. Er lud zudem ein, das Wertungsspiel zu besuchen, dem sich die Jugendlichen stellen.

Die Musiker und Musikerinnen des Musikvereins sorgen unter der Leitung ihres Dirigenten Thomas Buhl kurzerhand selbst für die musikalische Umrahmung ihrer Versammlung.

Der Bericht von Schriftführer Joachim Lock umfasste 27 Auftritte und 49 Gesamtproben. Dazu kamen noch gesellige Anlässe. Sowohl Bürgermeister als auch Dirigent lobten die Bereitschaft der Musiker, sich neben dem normalen Musizieren im Verein auch noch als Bläsergruppen zu Proben und Auftritten zusammenzufinden. Um all dies zu koordinieren, traf sich der Vorstand fast jeden Monat zu einer Sitzung.

Wie wichtig das Mostfest für den Verein ist, konnte man auch am Kassenbericht von Andreas Trunk ablesen. Die Einnahmen ermöglichen das rege Vereinsleben. Doch mahnte die Vorsitzende Verwaltung, Karin Korherr, trotz guten Kassenstands zu Zurückhaltung. Denn es stünden bald größere Anschaffungen an. Zum einen sei der Backofen für das Mostfest in die Jahre gekommen und könne bald ausfallen. Zum anderen stünde nach 25 Jahren mal wieder die Anschaffung neuer Uniformen an.

Beliebtes Saisonauftakt-Konzert

Dirigent Thomas Buhl blickte gerne auf den Saisonauftakt zurück. Dieser findet dank sehr guter Resonanz bei Musikern und Publikum auch in diesem Jahr wieder statt. Die eingeübten Stücke könne man die ganze Saison über immer wieder spielen, hob er hervor.

Geehrt wurden für zehnjährige Mitgliedschaft Marius Zeiher sowie für zehn Jahre im Vorstand Birgit Joos, Matthias Trunk und Joachim Lock. Neuaufnahmen gab es keine, zudem schlägt eine Verabschiedung zu Buche. In ihren Ämtern bestätigt wurden der Präsident Andreas Fritschi, Schriftführer Joachim Lock, der Vorsitzende Musik Oliver Sauter, Jugendleiter Robin Tritschler, Zeugwart Veranstaltung Gerhard Muffler und Beisitzer Getränke Andreas Rebstock.

Linda Fritschi wurde zur neuen Medienwartin gewählt. Karin Korherr wird bis zur turnusgemäßen Wahl ihr Amt als Vorsitzende Verwaltung von Hessen aus ausüben.