Für den Musikverein Orsingen hat der Auftritt bei seinem „Saisonauftakt“ als Alternative zu einem Konzert oder Fest viele Vorteile. Zwar wurde auch in diesem Jahr wieder fleißig für den Auftritt geprobt. Doch die Stücke können nun die ganze Unterhaltungssaison über gespielt werden und nicht nur bei einem einzigen Konzert.

Die Stücke wurden von den Musikern selbst ausgesucht. „Und unser Dirigent Thomas Buhl hatte die ehrenvolle Aufgabe sie mit uns einzuüben“, sagte der Vorsitzende Musik, Oliver Sauter, augenzwinkernd. Das sei nicht immer ganz einfach gewesen, gab er zu.

Denn was beim Saisonauftakt so locker und leicht klang, bedurfte fleißigen Übens der Musiker alleine und gemeinsam. Herausgekommen sind Stücke unterschiedlichster Stilrichtungen von Polkas und Märsche und moderne Blasmusik bis zu Rock und Pop. Sie wurden gemischt und nicht thematisch sortiert gespielt, mit einer Pause dazwischen.

Das musikalische Niveau war nicht nur beim Orchester sehr hoch, auch die Solisten begeisterten das Publikum. So wunderte es nicht, dass die Musiker nicht ohne drei Zugaben von der Bühne durften.

Durch das Programm mit 14 Stücken führten Tamara Fritschi, Alina Metzger und Vanessa Stemmer. Kurz und knackig waren ihre Einführungen zu den Stücken und doch gab es Wissenswertes zu entdecken. In Orsingen wurde die Big Band Barbados unter anderem von Hermann Buhl gegründet. Sie eröffneten ihre Auftritte mit dem Rock-Opening, mit dem auch der Saisonauftakt startete.

Es ist beim Auftritt beim Saisonauftakt nicht immer leicht, dass die Probenarbeit nicht von einem aufmerksam lauschenden Publikum belohnt wird. Denn beim Saisonauftakt wurde gegessen und getrunken und ebenfalls geredet. Doch wurde der Saisonauftakt mit höheren Besucherzahlen als ein Konzert belohnt. Die zwanglose Stimmung zog mehr Zuhörer an, die auch nicht alle die ganzen Stunden blieben.

Doch genossen sie die Musikstücke und nutzten die Gelegenheit zur Geselligkeit. Erfreulich ist die zusätzliche Einnahmequelle für den Verein, der über das Jahr unter anderem Ausgaben für Jugendarbeit, Noten, Instrumente und Uniformen hat.

Für die Bewirtung braucht es Helfer. Wo kommen die her, wenn man selbst auf der Bühne steht? Auch das ist ein Problem bei einem normalen Fest, doch dank optimierter Abläufe war der Saisonauftakt hier ebenso harmonisch gelungen wie der Bühnenauftritt.

Neben Helfern braucht ein Verein auch Nachwuchs. Diesen konnte man zu Beginn der Veranstaltung erleben. Denn das Vororchester Orsingen-Nenzingen (VOrNe) eröffnete unter der Leitung von Yvonne Krause den Tag. Der Präsident des Musikvereins Orsingen, Andreas Fritschi, freute sich, den musikalischen Nachwuchs vorzustellen. Denn auch dieser ist hochkarätig. VOrNe schloss das Wertungsspiel in Stockach mit „sehr gut mit Stern“ ab.

Auftritte des Musikvereins

Am Freitag, 24. Mai, spielt der MV Orsingen beim Feierabendhock im Camping- und Freizeitpark Orsingen und am 30. Mai beim Musikfest in Heudorf. Am 28. Juli steht für die Musiker ein Auftritt beim Sommerfest des Sportvereins und am 6. Oktober beim Schäferfest im Camping- und Freizeitpark auf dem Programm. Am 26. Oktober wird das 31. Moschtfescht ausgerichtet und am 10. November der Vorspielnachmittag. Am 14. Dezember gibt es den Christbaumverkauf des Fördervereins. Und in diesem Jahr ist der Musikverein Orsingen für das Weihnachtstheater am 26. Dezember und 4. Januar verantwortlich, welches im Wechsel von Orsinger Vereinen veranstaltet wird. (sch)