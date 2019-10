Musikverein Orsingen feiert mit seinen Gästen den Herbst musikalisch und kulinarisch

Der Musikverein Orsingen hat es geschafft, dass unter den vielen Herbstfesten, die es in der Region gibt, sein Moschtfescht auch beim 31. Mal etwas ganz Besonderes ist. Das liegt vor allem an der Planung und Durchführung. Die Gäste spüren, dass hier mit viel Herzblut und Liebe zum Detail gearbeitet wird. Obwohl das Moschtfescht in der Kirnberghalle stattfindet, hat man als Besucher das Gefühl, an einem sonnigen Herbsttag in der Natur zu stehen. Die ganze Halle ist reich mit Blumen und Pflanzen geschmückt. Die Mostlaube, die Weinlaube sowie die „Wunderbar“ laden zu einem gemütlichen Plausch jenseits der gestuhlten Bereiche ein. Das Orsinger Moschtfescht hat viele Stammgäste und so ist es alle Jahre wieder ein Fest unter Freunden – auch mit zahlreichen Freunden, die weit über die Ortsgrenzen anreisen.

Seinen Namen hat das Moschtfescht vom gleichnamigen Getränk. Längst ist das Moschtfescht so gut besucht, dass die Mitglieder des Musikvereins nicht wie früher den ganzen Most selbst herstellen können. Doch Mostmeister Gerhard Muffler sorgt immer noch dafür, dass der goldene Saft in den drei Gärungsstufen süß, halbvergoren und vergoren sowohl lecker schmeckt als auch in ausreichender Menge vorhanden ist. Natürlich gibt es auch noch andere Getränke für die Besucher.

Auch das Essen ist durchaus erwähnenswert, denn die Orsinger beginnen bereits vormittags mit den Vorbereitungen für die ofenfrischen Dünnele. Zudem werden Öfen aufgebaut, damit auch bei den Dünnele der größte Andrang schnellstmöglich abgedeckt werden kann. Auch hier gibt es selbstverständlich Alternativen, nämlich Wurstsalat, Vesperteller und Käseschalen.

Das Moschtfescht ist ein Fest für die ganze Familie. Aus diesem Grund beginnt es auch bereits um 15.30 Uhr. Dann kommen meist die Kinder und Senioren. Für die Kinder wurde wieder ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Kletterwand, Fahrt im Feuerwehrauto, Geschichtenerzählerin und Kinderschminken zusammengestellt. So gestaltet sich der frühe Besuch des Moschtfeschts für die Kinder spannend und für ihre Eltern entspannt. Neben Essen und Trinken und der Gelegenheit Freunde zu treffen, hat der Musikverein für die älteren Besucher des Festes wieder drei Musikkapellen eingeladen.

Für Unterhaltung von 16 bis 18 Uhr sorgt der Musikverein Rohrdorf. Aus dem Ortsteil von Meßkirch reisen 46 Musiker an. Sie sind bekannt für ihr generationenübergreifendes Engagement und können aus einem breiten Repertoire schöpfen. Die nächsten zwei Stunden bestreitet der Musikverein Grünmettstetten. Sie haben als Musiker die weiteste Anreise, denn Grünmettstetten ist ein Stadtteil von Horb am Neckar. Mit 56 aktiven Musikern bietet der Verein einen beeindruckenden Klangkörper. Ab 20 Uhr übernimmt die Trachtenkapelle Oberuhldingen die Bühne. Die Oberuhldinger bereichern das Moschtfest schon seit 2011. Darum sind auch schon viele Freundschaften entstanden und die Besucher des Moschtfescht freuen sich auf die lebendigen Stunden mit Blasmusik aus einem vielseitigen Repertoire.

31. Moschtfescht

