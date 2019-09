von Julian Singler und Ramona Löffler

Mindestens fünf Feuerwehreinsätze gab es am Mittwoch in Orsingen-Nenzingen und Stockach. Im interkommunalen Gewerbegebiet Blumhof sowie in einem Stockacher Privathaus lösten Brandmelder aus und es war außerdem eine Türnotöffnung notwendig. Am späten Vormittag fing ein Wohnwagen auf der Schwarzwaldstraße in Nenzingen in der Nähe des Ortsausgangs Richtung Eigeltingen Feuer. Kurz darauf entstand in einem historischen Haus in der Stockacher Straße ein Dachstuhlbrand.

Der Dachstuhl dieses Gebäudes in der Stockacher Straße in Nenzingen steht am Mittwoch in Flammen. | Bild: Singler, Julian

Die Feuerwehr rückte zu dem Wohnhausbrand entsprechend der Alarmierungskette nach und mit insgesamt 40 Einsatzkräften und vier Löschgruppenfahrzeugen aus Orsingen-Nenzingen, Eigeltingen, Stockach, Bodman-Ludwigshafen und Radolfzell an. Führungsgruppe sowie Drehleiter kamen aus Stockach.

Die Einsatzkräfte aus Radolfzell und Bodman-Ludwigshafen wurden nachalarmiert, als sich abzeichnete, dass der Einsatz länger dauert und von größerem Ausmaß ist. Kreisbrandmeister Carsten Sorg sagte vor Ort: „Um 12.59 Uhr wurde die hiesige Feuerwehr alarmiert.“ Die Löscharbeiten dauerten am Mittwochmittag noch einige Zeit an. Auch Bürgermeister Bernhard Volk war vor Ort.

Einsatzkräfte lösen sich stetig ab

Die Einsatzkräfte lösten sich im Lauf der Löscharbeiten ab. „Wenn ein Trupp an Löschkräften vom Inneren nach draußen kommt, können sie nicht sofort wieder rein. Die Arbeit ist eine enorme Belastung und sehr anstrengend“, erklärte Fabian Dreher, einer der Pressesprecher der Feuerwehr Stockach.

Mithilfe einer Drehleiter kommen die Feuerwehrleute in die Nähe der Flammen, um diese zu löschen. | Bild: Singler, Julian

Laut Angaben der Polizei befand sich niemand im Haus, als das Feuer ausbrach. Die Flammen brachen im nicht ausgebauten Dachgeschoss aus. Am Abend teilte die Polizei mit: „Ausgangspunkt des Feuers waren im Dachgeschoss installierte Elektrokabel, weshalb der Brand auf eine technische Ursache zurückzuführen sein könnte.“ Weiter heißt es: „Brandschaden entstand am Dachgebälk und der Eindeckung des Gebäudes und einer auf dem Dach installierten Photovoltaikanlage. Die Wohnungen im Gebäude erlitten Wasserschaden und gelten aktuell als nicht bewohnbar.“ Das Mehrfamilienhaus hat insgesamt drei Wohnungen.

Mehr als 100 000 Euro Schaden

Der Schaden liege bei mindestens 100 000 Euro, könne aber noch nicht genau beziffert werden. Laut Feuerwehr wird nun eine Fachfirma Solarpanele vom Dach entfernen. Bei dem Gebäude handelt es sich um die frühere Kaiserliche Postagentur.

Die Stockacher Straße (L 194) war für die Dauer des Einsatzes beim Dachstuhlbrand gesperrt. Staus, die sich zwischenzeitlich gebildet hatten, lösten sich schließlich auf. Einige Schaulustige sahen sich die Löscharbeiten in der Stockacher Straße an. Parallel war auch die Schwarzwaldstraße (ebenfalls L 194) am Ortsausgang Richtung Eigeltingen gesperrt. Dort war am späten Vormittag ein Wohnwagen in Brand geraten.

Die Polizei teilte auf SÜDKURIER-Nachfrage mit, dass der Wohnwagen vermutlich wegen einer festgestellten Bremse Feuer fing. Die Flammen brachen im Bereich der Räder aus. Der Bauhof sperrte laut Polizei die Straße für die Dauer der Lösch- und Aufräum­arbeiten ab.

Drei Einsätze in Stockach

Die Stockacher Feuerwehr hatte am Mittwoch im Stadtgebiet drei weitere Einsätze. Es begann bereits in der Nacht um 1 Uhr mit einer Türnotöffnung, wie Fabian Dreher erzählte. Während mittags der Einsatz in Nenzingen lief, gab es um 13.50 Uhr einen Fehlalarm einer Brandmeldeanlage im Gewerbegebiet Blumhof – Schuld war Nebel an einer Kühlhaustür. Und gegen 14.20 Uhr löste ein Rauchmelder in einem Privathaus aus. Dort ist aber nicht passiert.