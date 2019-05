Zu ihrer Kandidaten-Vorstellung hat die Freie Wählvereinigung Orsingen-Nenzingen interessierte Bürger zu Kaffee und Kuchen ins Clubheim des SV Orsingen-Nenzingen eingeladen. Die ganze Zeit über waren Besucher da, um sich zu informieren. Wie schon vor fünf Jahren verzichteten die Kandidaten auf lange Reden.

„Genügend Auswahl bei der Gemeinderatswahl“

Harry Metzger, einer der 14 Kandidaten für den Gemeinderat und seit 20 Jahren Mitglied dieses Gremiums, sagte, man wolle in lockerer Atmosphäre miteinander ins Gespräch kommen. Vielen seien die Kandidaten sowieso persönlich bekannt. Er betonte, es sei wichtig, dass die Bürger die Möglichkeit einer Wahl hätten: „29 Gemeinderats-Kandidaten gibt es insgesamt, 14 brauchen wir. Damit gibt es durchaus genügend Auswahl.“

Ihm gefalle, dass sich viele junge Leute zum Wohle der Gemeinde einbringen wollten – auch wenn man meist nur eine Rückmeldung bekomme, wenn die Arbeit nicht als gut empfunden wurde. Man erlebe nicht nur Positives, aber dieses Amt sei eine ganz wichtige Arbeit.

Künftig nur noch eine einzige Liste?

Zur letzten Wahl waren die Freien Wähler auf einer Liste mit der SPD angetreten. Es gebe die SPD-Kandidaten durchaus noch, aber da mit Peter Wolf das einzige SPD-Mitglied nicht mehr kandidiere, folge man dessen Vorschlag, alle als Freie Wähler aufzuführen, so Harry Metzger.

Seiner Meinung nach seien Parteihintergründe auf Gemeindeebene auch nicht so wichtig. Er könne sich sogar künftig eine Liste für alle Kandidaten vorstellen, was dann wirklich einer Persönlichkeitswahl entspreche.

Nicht nur schimpfen, sondern selber was machen

In Steckbriefen erfuhren die Besucher mehr über die Kandidaten, die zwischen 25 und 62 Jahre alt sind. Viele Kandidaten haben Kinder, sind hier aufgewachsen oder leben schon viele Jahre in Orsingen-Nenzingen. Alle gaben an, man dürfe nicht nur schimpfen, sondern müsse sich aktiv einbringen. Das tun viele schon verantwortlich auf Vereinsebene. Und fünf von ihnen sind aktuell im Gemeinderat.

Joachim Kiewel sagte: „Die Arbeit ist spannend und interessant, man blickt anders auf die Dinge.“ Er wolle sich für alle Generationen einsetzen. Roman Roth kandidiert zum dritten Mal. Er wolle seine Erfahrung einfließen lassen und sich für Gewerbe, Schule und Kinderbetreuung einsetzen.

Entwicklung von Gewerbeflächen vorantreiben

Das Wohl der Gemeinde, so drückte es Christine Leithe aus, liege allen am Herzen. Sie habe dazu in der letzten Legislaturperiode durchschnittlich rund bis zu acht Stunden pro Woche aufgebracht, erzählte sie.

Bei den Zielen sind sich die Kandidaten alle einig: Sie wollen die Wohn- und Lebensqualität sowie die Vereins- und Jugendarbeit fördern, die Entwicklung von Gewerbeflächen vorantreiben, aber auch ein gesundes Wachstum und die räumliche Zusammenführung beider Ortsteile erreichen. Auch die Bewahrung des Landschaftsbildes durch nachhaltigen Umgang mit der Natur ist den Freien Wählern nach eigenen Angaben wichtig.

Gemeinde selber mitsteuern

„Dorfleben ist ein Gemeinschaftsprojekt“, davon ist Neu-Kandidatin Antonie Schäuble überzeugt. Die 36-Jährige dreifache Mutter lebt seit 2005 in Nenzingen. Hier habe sie mit ihrem Mann eine Existenz aufgebaut und wolle nun das funktionierende Dorfleben mitgestalten und Ansprechpartnerin für alle sein, sagt.

Auch Cordula Buhl, Christoph Bold, Matthias Gnirß, Frank Ruhland, Wilfried Honsel, Christoph Joos, Alexander Krulikowski und Marcus Schenk bewerben sich darum, als Gemeinderäte die Zukunft der Doppelgemeinde mitgestalten zu dürfen.